Electrolux compra marca de eletrodomésticos Continental na América Latina

A sueca Electrolux comprou a marca de eletrodomésticos Continental na América Latina. A empresa comprou a marca da massa falida da mexicana Mabe, que deixou os negócios no Brasil no ano passado. A operação brasileira da Mabe foi a falência e os bens e marcas foram vendidos em leilão.

Com a crise no Brasil nos últimos anos, o mercado de linha brancas esfriou e a Mabe saiu do Brasil. Atualmente a liderança do mercado é da americana Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul. A Electrolux é a segunda colocada no mercado.