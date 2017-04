EL VERDADERO ROSTRO DE “DON” ANTONIO

En el programa Chocolate por la Noticia, por Lobo Station (Canal 13 de Tigo), Ramón Vera Ferreira, supuesto testaferro de Antonio J. Vierci, puso al desnudo el lado oscuro del empresario. Aunque todos hablan sobre sus actividades “non sanctas”, es la primera vez que una persona lo expone de manera contundente. Vera Ferreira describe al empresario como un hombre sin escrúpulos, vinculado a actividades comerciales ilegales y capaz hasta de ordenar “quema de archivos” para no dejar cabos sueltos.

ASUNCIÓN.- Chocolate por la Noticia expuso el otro lado de Vierci, lejos de la imagen de empresario exitoso y un religioso, como últimamente busca aparentar. En un imperdible material, producto de una investigación, el programa relata la historia de Ramón Vera Ferreira, un personaje que vive en condiciones paupérrimas y convertido como por arte de magia en uno de los mayores importadores del país, operando como pantalla para la importación de todo tipo de mercaderías, y encubriendo al verdadero dueño del “negocio”: una de las empresas del grupo Vierci.

Todo salió a luz cuando Vera Ferreira fue detenido con un gigantesco cargamento, que no condice para nada con su nivel de vida, que se balanceaba entre la pobreza y la miseria más lacerante.

La investigación resalta que bastó un pantallazo de la modesta vivienda en que fue detenido (una zona casi marginal de Luque) para percatarse de la escasa prosperidad lograda por Ramón Vera Ferreira en el negocio de la importaciones. Vivía en la indigencia total.

Los números sirven como botón de muestra. Ramón hizo en el curso de un solo año unos 18 trámites de importación, a un promedio de unos 280.000 dólares cada uno. Pero en compensación solo recibió en el año 12.000.000 de guaraníes; encima, a cuentas gotas.

Según informes oficiales de la Dirección General de Aduanas, Ramón Vera Ferreira, era uno de los grandes importadores del país a partir de los años 2002 y 2003.

Había importado mercaderias por millones de dólares en una variedad de productos que asombrarían a cualquiera.

CDs, teléfonos celulares, productos de bellezas, cámaras digitales, ropas sintéticas, zapatos, amplificadores, jugos de frutas, prendas de vestir, y otra serie interminable de productos formaban partes de la millonaria inportaciones de Vera Ferreira. Era para suponer que se trataba de uno de los hombres más ricos del país. Una sola operación comercial podía avalar esta suposición.

Figuraba como dueño de la firma R. Vera Import-Export y había solicitado al Ministerio de Industria y Comercio la autorización para importar 2.813.600 CDs. para lo cual debía desembolsar como mínimo unos 280 mil dólares.

Las maniobras ilegales hicieron que Vera sea denunciado por el propio Ministerio de Industria y Comercio y procesado por el entonces fiscal de marcas, Amílcar Ayala, por las supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.

DIRECCIONES FALSAS

Para la importación de los CDs, Ramón Vera Ferreira presentó facturas de la firma de Starcom Trading Limited con supuesto domicilio en la calle Rincón 531, oficina 502, en Montevideo, Uruguay. Pero un informe oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior del Uruguay reveló que la Starcom Trading era desconocida en los registros de empresas uruguayas.

Tampoco estaba registrada en la Dirección General de Aduanas del Uruguay. Y la dirección de Montevideo correspondía a un estudio contable: Marquez y Asociados.

Y un dato aun más contundente: en el Uruguay no se registra movimiento de importación o exportación de la firma Starcom Trading a ningun país. Y el contenedor cuyo despacho fue declarado por Ramón Vera Ferreira jamás ha entrado ni salido del territorio uruguayo.

El informe reveló también que el estudio contable Marquez y Asociados tuvo algún vínculo con la Starcom Trading a través del abogado Rafael Caballero, que sería el reprensentante de la firma en el Paraguay

En las direcciones declaradas por Ramón en el Paraguay también las inexactitudes estaban a la orden del día. En la inscripción de su empresa en el Registro Único de Contribuyentes, Ramón Vera Ferreira dio como domicilio 12 Proyectadas casi Paraguarí en barrio Obrero.

En el Registro de Firmas de Importadores de Aduanas, dio la dirección Coronel Oviedo casi San Martin, en Luque, con telefono 648011. En su patene en la Municipalidad de Ñemby dio una tercera direccion: Ruta Ñemby esquina José Asuncion Flores. Coincidentemente nadie lo conocía en ninguna de estás direcciones.

La primera pista más o menos viable fue el número de teléfono de Luque, el 641327. Pero la persona que atendió la llamada solo dio respuesta imprecisa sobre el paradero de Ramón Vera Ferreira, según difundieron en el programa. Supuestamente estaba de viaje.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A VIERCI

Cuando Ramón Vera Ferreira, supuesto testaferro de Antonio J. Vierci, fue procesado por el entonces fiscal Amílcar Ayala logró salir del paso gracias a una poliza de 300.000.000 de guaraníes de la firma Fenix S.A. de Seguros, tomada a su favor por Juan Evangelista Villalba, un empresario que dio como domicilio la calle Piribebuy casi Pa’i Perez, oficina 303 de Ciudad del Este. En realidad, Vera Ferreira era un simple prestanombre de algún personaje influyente a cambio de alguna compensación económica. Y atando cabos a través de datos, nombres y empresas vinculantes, todos los caminos conducían a Antonio J. Vierci, revela la investigación del programa Chocolate por la Noticia, por Lobo Station.

Aquí salta otro dato interesante: la poliza de los 300.000.000 fue emitida por Fenix S.A seguros que coincidentemente tenía como unos de sus directores titulares a “don” Antonio. Otro dato revelante es que el tomador de la poliza Juan Evangelista Villaba es un empresario de Ciudad del Este familiarizado también con el negocio de los CDs.

La empresa de Juan Evangelista Villalba, El Cedro Import Export, a su vez, tiene relaciones comerciales con la firma DICSA, integrante del Holding Vierci, justamente a través del negocio de los CDs. Asimismo, está vinculado con espacios publicitarios, además, Manuel Giménez Melgarejo y Fernando Alberto Castillo, quienes asumieron como director titular y director general, respectivamente de la citada empresa, fueron gerentes de los negocios de Vierci.

SURGEN LOS NOMBRES

Ramón Vera Ferreira declaró ante el juez de Garantías, Pedro Darío Portillo, que carece absolutamente de bienes. Que solo llegó hasta el sexto grado, que tiene cinco hijos y una concubina a quienes mantener, y que su ingreso mensual era de apenas 800.000 guaraníes.Sin embargo, el mismo abogado Carlos González Ojeda pide en otro documento que se le restituya a su cliente el cargamento de CDs. incautados, argumentando que de no hacerlo se le provocaría a su cliente perdidas multimillonarias.

Pero, ¿De dónde salió el abogado Carlos Gonzalez Ojeda como defensor de Ramón Vera Ferreira?, se plantea el programa Chocolate por la Noticia, por Lobo Station.

Una de sus productoras logró dar con Vera Ferreira, quien sin percatarse de que se trataba de una cámara oculta, reveló datos sorprendentes de “don” Antonio.

Aquí surge un nombre crucial: Teodoro Valinotti, la persona que reclutó a Ramón Vera Ferreira para utilizarlo en el negocio.

CÁMARA OCULTA

-PRODUCTORA: ¿Quién es Valinotti?

-RAMÓN:Valinotti es un despachante .

-P:El despachante, ¿para quién es?

-R:O sea… que tiene mucho… y trabaja en el aeropuerto también.

-P:¿Y para quién trabaja él?

-R:Y supuestamente trabaja con Antonio. Antonio Vierci

-P:Pero quién te dijo “vamos a hacer importaciones de CDs?

-R:Nadie no me dijo

-P:¿Cómo que nadie te dijo?

-R:Y Valinotti le dijo a mi hermano: “perfumes vamos a hacer”, le dijo. Y vino ese… la carga.

-P:Ya. ¿ Pero eso vos firmaste, verdad?

-R:Sí, yo firmé

-P:¿Y cuánta plata te dieron por el cargamento, de “perfumes” entre comillas?

-R:O sea, que en total no puedo decir. 12.000.000 en total. Así de a poquito, 500, un millón. Cinco millones ochocientos me dieron después.

A medida que fue entrando en confianza, Vera Ferreira fue soltando más y más datos.

TEMOR A “QUEMA DE ARCHIVOS”

Ramón Vera Ferreira, quien desnudó el lado oscuro de Antonio J. Vierci, teme por su vida y la de su familia. En la cámara oculta hecha por el programa Chocolate por la Noticia, por Lobo Station, se refirió a las actitudes llamativas de los “colaboradores” del influyente empresario. Un vecino, que conocía de sus actividades, también le habría advertido del peligro.

CÁMARA OCULTA

-PRODUCTORA:¿Qué te dijo tu vecino?

-RAMÓN: “No, ese, ese te va a apeligrar”, me dijo.

-P:¿Pero te van a apeligrar cómo?

-R:Y… “quemando archivo”, me dijo. “Péa ipeligroso, ese ehh, hay plata ahí, y te van a fundir”.

Acosado por las necesidades y enredado en múltiples problemas, Ramón Vera Ferreira ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en el pintoresco abogado que le pusieron.

-P:¿Quién es el abogado?

–R:Y… González.

-P: ¿Tu abogado.?

–R:Mi abogado.

-P:¿Cómo se llama?

–R:Carlos González.

-P:Pero ese Carlos Gonzalez es abogado de…

–R:Mío

-P:Tuyo, pero ¿Quién te puso el abogado?

–R:Eh.. la gente de Vierci.

ADMITIÓ SER UN TESTAFERRO

Ramón Vera Ferreira tomó confianza y confesó abiertamente a Chocolate por la Noticia su papel de modesto tetaferro del grupo Vierci,en el rubro de las importaciones. Admitió que su abogado, Carlos González Ojeda, fue contratadopara su defensa por el gerente de A.J. Vierci, Luis Vera. Fue justamente el citado letrado quien le propuso a Ramón desaparecer de Asunción e irse a vivir en Pedro Juan Caballero, una propuesta que le sonaba algo sospechoso.

Vera Ferreira admitió que actuó como prestanombre acuciado por las necesidades. “O sea… no.. no tengo forma de hacer esos depachos y… porque no… no… eh… soy pobre, no tengo recursos para hacer”, dijo.

Según la carta-poder firmada por Vera Ferreira, su defensa inicialmente fue encargada al bufete de abogados integrado por Fernando Casañas Levi, José Enrique García, Álvaro Arias y Rodolfo Aníbal Gubetich Mojoli.

Obviamente él no podía pagar semejante equipo de abogados. Y aunque Casañas Levi aseguró no haber cobrado nada por su intervención, cuesta presumir la gratuidad de un equipo tan prestigioso de obogados, refiere el programa.

CÁMARA OCULTA

-PRODUCTORA:¿Quién te puso el abogado?

-RAMÓN:Anto… ehh… Luis Vera.

-P:¿Luis Vera quién es?

-R:El gerente de A. J. Vierci

-P:¿Dónde está él, en qué parte, dónde tiene su oficina?

-R: Y ahí en A. J. Vierci. Oliva y Montevideo… ahí me iba junto a Luis Vera.

-P:¿Qué te dijo él?

-R:Él me dijo: “cuánto necesitás”. Y yo le dije: 400 mil. Y me dio la plata y yo firmé el… él hizo el recibo y yo firmé

-P:¿Por qué supuestamente te dio eso?

-R:Y para callarme.

-P:¿Qué te dijo?

-Que no hable con la prensa, que no se entere nadie. Me dijo: “mirá Ramón… eh… te doy plata y andate. En Pedro Juan te voy a montar para tu negocio. Y ahí ya está toda la gente que te están esperando, y mil cosas…Por encomienda se van a ir tus cosas”, me dijo. “Y tu familia completa yo voy a pagar sus pasajes y que se vayan”.

-P:¿Te dio miedo Ramón?

-R:Sí, me dio miedo, sííí.

-P:¿Por qué te dio miedo Ramón ?

-R:Y para quemar archivo.

-P:¿Y por qué sospechaste vos eso Ramón?

-R:Y tengo mis informantes yo.

-P: ¿Y qué te decían?

-R: Que Vierci tiene sus contactos allá.

-P:¿Y qué tipo de contactos serían?

-R:Y asunto de… quemar archivo.