El sicariato llegó a Asunción en tiempos de Nicanor y Lugo

Los crímenes por encargo, la ola de secuestros, hechos de corrupción que involucra­ron a autoridades policiales y a grandes empresas, y asal­tos callejeros marcaron los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y de Fer­nando Lugo (2008-junio del 2012), en los que se destacan que muchas de las investiga­ciones quedaron sin ser escla­recidas. Datos del Observato­rio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional señalan que el período en el que sucedió la mayor cantidad de homicidios dolosos, en distintos tipos de situaciones, fue en el 2006 al 2008, con 2.414 casos registra­dos; la cifra más elevada se dio en el 2008, cuando Duarte Fru­tos seguía en el poder.

Otro de los aspectos resaltan­tes es que durante el mandato de Nicanor se registró un pico récord de casos de secues­tros en toda la historia del país, cuyos principales auto­res fueron los delincuentes que se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP. Nicanor comparte, con Fer­nando Lugo, el “privilegio” de ser el gobernante que permi­tió a estos delincuentes forta­lecerse, ya que la industria del secuestro les permitió hacer casi 2 millones de dólares en pocos años.

CASOS RELEVANTES DE LA ERA DE NICANOR

El gobierno de Duarte Frutos resalta porque en el 2003 se realizaron sonados casos de secuestro, siendo la primera víctima la ex modelo Marián­gela Martínez. La mujer fue raptada mientras realizaba sus actividades deportivas en el parque Ñu Guasu, en marzo de ese año. Otro caso relevante fue también el secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche, ocurrido en el mes de julio; la mujer fue inter­ceptada mientras salía de un gimnasio situado en el barrio Herrera de la capital, iróni­camente muy cerca de la resi­dencia del ex Presidente. Sus captores la obligaron a abor­dar un vehículo, mientras rea­lizaban varios disparos con armas de fuego, incluso a loca­tarios de la zona. Ese mismo año también fueron secues­trados César Cabral, Gilda María Estela Vargas y Rodolfo “Pili” Alliana, los dos últimos no lograron sobrevivir.

En el 2004, en las mismas condiciones perdieron la vida Cecilia Cubas Gusinky y el niño Amín Riquelme. Los secuestros seguían sumando, en el 2007 las víctimas fueron Hirokazu Ota, Sawako Taka­yama, Nancy Giménez y Rafael Ramos. Duarte Frutos cerró su gobierno con el rapto del gana­dero Luis Lindstron.

No es nada exagerado afirmar que en el gobierno de Duarte Frutos se instaló el secuestro en Asunción, algo que otros medios matutinos prefieren no señalar. Durante la admi­nistración de Duarte Frutos, los delincuentes no discri­minaron y entre las víctimas se encontraban fiscales, jue­ces, parlamentarios, empre­sarios, periodistas, futbo­listas, sacerdotes y más que nada el ciudadano común.

EL GOBIERNO DE LUGO

Hijas y esposa del Crio. Salcedo murieron en un atentado en la era de Lugo.

El gobierno de Fernando Lugo tampoco se quedó atrás. Crí­menes por encargos y atenta­dos marcaron su mandato. Un caso que conmocionó a la ciu­dadanía tiene que ver con el asesinato de la esposa y de las dos hijas del comisario Édgar Salcedo, quienes murieron cal­cinadas dentro de su domici­lio en Ñemby. Ocurrió el 17 de agosto del 2009. A pesar de haber fuertes sospechas de que se había tratado de un crimen por encargo, el hecho nunca fue esclarecido por falta de prue­bas, siendo principal respon­sable político de esa desidia el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola. El gobierno de Lugo cambió en cinco ocasiones de comandante de la Policía, pero los casos delictivos siguieron.

Cabe destacar que el aten­tado a la familia del Crio. Sal­cedo sucedió poco después de que haya participado de una importante incautación de cocaína. La casa donde esta­ban las víctimas aparente­mente fue rociada con gaso­lina y le prendieron fuego. El caso nunca fue esclarecido.

Secuestros, atentados y ase­sinatos marcaron además la era de gobierno del actual presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo.

Otras víctimas de asesinato fueron el suboficial José Félix Amarilla, quien fue ultimado a balazos junto a su novia en el 2012, un año después también fue acribillado el empresario argentino Óscar Alberto Pando.

Los secuestros estaban a la orden del día. Así, Rubén Darío Vargas y Juan Alberto Ortiz fueron las primeras víctimas registradas durante los prime­ros meses de su gobierno (2008). En el 2009 se produjo el secues­tro del ganadero Fidel Zavala y en el 2011 el de Dalia Scappini.

CONFIRMADO: CAMIONETA Y ARMAS

De acuerdo con pericias hechas por especialistas, se confirmó que el fusil incautado el viernes en una residencia de Asunción es el mismo con el que se mató al niño Gabriel Giménez, de 5 años de edad. Ade­más, la Policía Nacional confirmó que el vehículo hallado en el lugar, donde se ocultaban los principales sospechosos de ser los autores materiales del atentado, fue utilizado por los presuntos sicarios. El arma en cuestión se encontraba en poder de estos, arrestados por el brutal ataque en el barrio Mandame Lynch de Asunción. Los facine­rosos tenían gran cantidad de municiones y armas. El comisario César Silguero, jefe de Criminalística de la Policía Nacional, confirmó que la camioneta Chevrolet Tracker encontrada en la casa del barrio Santa María de Asunción, fue la utilizada para atacar a tiros el vehículo en el que viajaban William Giménez Bernal (28) y su pequeño hijo.

