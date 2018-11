EL MERCADO CONCENTRADOR SE SUMÓ AL PROYECTO “LA COMIDA NO SE TIRA”

A partir de la redistribución de alimentos excedentes, el Mercado Concentrador Zonal de Posadas se sumó al proyecto “La comida no se tira”, con aportes significativos de productores misioneros. Cada semana, a través de un trabajo mancomunado, el centro comercial -dependiente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI)- dona entre 90 y 100 kilos de excedentes.

Gionas Borboy, representante del grupo que lleva adelante el proyecto, explicó que la iniciativa surgió a partir de la importancia de aprovechar y reutilizar los excedentes que se generan en el Mercado durante la semana. “Por una cuestión de logística, esa comida que quedaba como excedente no era aprovechada y no cumplía el fin de ser consumida. A partir de allí surge la propuesta”, indicó. A partir de esta idea, el Coordinador del Mercado Concentrador Zonal, Raúl Díaz, y la organización La comida no se tira, pautaron un modo de trabajo que consiste en retirar el excedente de la semana los días sábados y redistribuir a comedores de Posadas que aprovechan la mercadería. En promedio, entre 90 y 100 kilos de frutas y verduras, en buenas condiciones pero que no son vendidas, se reparten a unos 16 comedores que quieren y pueden recibirlo. “Entre lo que llevamos, podemos hablar de verdes como lechuga, también zanahorias, mandioca y otras cosas”, señaló Borboy.

La premisa fundamental es el respeto por la comida y una de las formas de ejercerlo es dándole un destino donde muchas personas podrán aprovecharla. “Saber que podemos llevar a un comedor en el que alimentarán a muchas personas produce alegría. Vemos la aprobación de todos los productores del Mercado y empleados de la entidad, que además de sumarse con productos, colaboran al momento de cargar y trasladar los alimentos, hay realmente un trabajo en conjunto. Siempre se dice que comida no hay. Comida hay pero no tiene el destino que se merece. Acá se entendió esto y se generó un lindo vínculo”, remarcó Gionas Borboy. De esta manera la comida no se tira, sino que llega a la mesa de quienes necesitan.

(Com Misiones Cuatro)