EL JUEZ RECHAZÓ EL PEDIDO PARA DETENER A PABLO MOYANO Y DENUNCIÓ AMENAZAS

Luis Carzoglio consideró que no había pruebas suficientes para detenerlo. El fiscal apelará la medida y citará a declarar al sindicalista. El juez tiene custodia policial

El vicepresidente de Independiente y líder Camionero Pablo Moyano no irá preso como solicitó el fiscal Sebastián Scalera. El juez Luis Silvio Carzoglio decidió no detenerlo en el marco de la causa donde los investigan por presunta asociación ilícita en el Club Independiente. El fiscal ayer confirmó que apelará la medida del magistrado y que citará al sindicalista a indagatoria. La medida de Carzoglio se conoció en medio de una denuncia por amenazas de muerte que hizo el titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda y que ratificó por la noche en una conferencia de prensa ante los medios: “Mi mujer recibió dos llamados telefónicos. Uno a las 11.10 de la mañana y otro a las 11.20 amenazándola de muerte a ella y a mí”, dijo el magistrado.

“No me van a corre con aprietes”, agregó en una insólita conferencia de prensa donde además criticó a los medios y relacionó las amenazas con que se filtró la resolución en la que rechazaba la detención de Moyano. “La filtración de la resolución se la adjudico al personal de la fiscalía de cámara de Lomas de Zamora que se llevó el expediente de acá y a los 20 minutos estaba en las redes”, dijo y también apuntó contra la Procuración General de la Provincia que dirige Julio Conte Grand a la que acusó de filtrar datos en su contra. “Soy imparcial, no me voy a dejar influenciar”, dijo visiblemente nervioso.

El juez aseguró que las amenazas llegaron luego de que firmar la resolución. Carzoglio ya tiene custodia de la policía bonaerense y la causa por las amenazas será investigada por la fiscal Solange Cáceres.

El hijo de Hugo Moyano está fuera del país. Estuvo participando del 44° Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) en Singapur. Llegará el jueves al país donde será recibido por sindicalistas. Desde Singapur, se defendió del pedido de detención planteando que todo responde a una persecución política por parte del Gobierno y hasta repudió las amenazas al magistrado (ver aparte).

“No hacer lugar al pedido de detención de Pablo Moyano alias “Salvaje” en el orden del delito de asociación ilícita”, señaló el juez en el escrito al que accedió Clarín. La resolución de 52 páginas se conoció horas después que el juez denunció ante la Policía las amenazas. En el escrito también rechazó detener a Ayelén Petrov -familiar del “Polaco Petrov, jefe de seguridad de Moyano e implicado en el caso- y descartó una serie de allanamientos que había pedido el fiscal.

El pedido de detención para el hijo de Hugo Moyano planteado por Scalera sostenía que el sindicalista operaba una asociación ilícita integrada “una facción de barras bravas, directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes” del Club Independiente del que es vicepresidente.

El fiscal acusó a Pablo Moyano de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que defraudó a Independiente en varios millones de pesos y que habría manejado la reventa de entradas y el control de los trapitos cerca del estadio, entre otros ilícitos. Incluso se detectó una cuenta del club en Liechtenstein con US$ 30 millones.

Pero el juez rechazó todas las acusaciones contra el sindicalista. “De ningún modo pueden considerarse abarcado por la figura de jefe de la asociación ilícita”, escribió. Y cargó las principales responsabilidades sobre Pablo “Bebote” Álvarez, el ex líder de la barra brava, que está preso en el marco de la misma investigación.

Carzoglio consideró que el hijo del líder de Camioneros, por el momento, no puede ser señalado como “integrante del armado liderado por Álvarez ni que haya sido acreditado la voluntad del primero de cometer delito alguno junto a los integrantes de la barra”.

Por otro lado, el juez señaló en su escrito que no surge de las pruebas analizadas que “Moyano tenga dentro de la organización liderada por “Bebote” Álvarez rol, papel o función determinada alguna caracterizándose su relación con el grupo solamente en cuanto a recibir sus requerimientos”. Así, Carzoglio cargó toda la responsabilidad sobre “Bebote” Álvarez y puso a Pablo casi como un espectador de las maniobras ilegales. “No encuentro elementos suficientes o indicios vehementes que me lleve a la sospecha que en algún momento hubiere participado de la comisión del ilícito”, concluyó el magistrado para denegar la prisión preventiva.

El fiscal criticó la decisión del juez y dijo que “evalúa los indicios separadamente sin ver el contexto y toda la prueba que hay en la causa”. Anticipó,además, que apelará la decisión de no detenerlo y que igual lo llamara a indagatoria.

“Bebote” Álvarez -que está preso- declaró en la causa cómo lograban conseguir las entradas de protocolo para los partidos y complicó a Pablo Moyano. Además, habló de operaciones de lavado en la compra venta de jugadores. El fiscal sostiene que el hijo del dirigente de Camioneros no desconocía las operaciones y era quien impartía las órdenes.

El fiscal Scalera basó su pedido en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que reveló una cuenta de Independiente en el banco Bendura en Liechtenstein por donde pasaron US$ 30 millones. Para el fiscal había manejos de fondos por afuera de la contabilidad del Club Independiente.

