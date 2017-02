EL JUEZ LIJO DIO LUZ VERDE AL FISCAL PARA INVESTIGAR LA DENUNCIA DE NISMAN

Tras asegurar la prueba, Lijo se declaró incompetente para llevar el caso por considerar que Nisman denunciaba un hecho nuevo, distinto de AMIA II. Fue así que la denuncia se mudó al juzgado de Rafecas. Luego de un largo periplo en los tribunales, el expediente volvió en diciembre pasado al juzgado original, aunque esta vez por el azar, mediante sorteo.

En el ínterin, otro juez, Claudio Bonadio, comenzó una causa paralela contra Cristina y Timerman por presunta traición a la patria, a raíz de una escucha en donde el ex canciller admitía la culpabilidad de los iraníes en el atentado a la AMIA. Bonadio avanzó en su investigación y en octubre reclamó el primer expediente de la denuncia de Nisman, que estaba sin trámite alguno.

En el escrito que firmó ayer, Lijo requirió que se forme un legajo aparte para discutir aquel planteo de Bonadio y resolver este conflicto de competencias.

También pidió enviar cédulas electrónicas a las partes para notificarlas formalmente del impulso de la investigación.

Fallida expresión de Zaffaroni

El ex juez Eugenio Zaffaroni tuvo ayer una expresión desafortunada, en relación con la denuncia de Nisman, en un diálogo con Radio 10. “Esa denuncia son 300 fojas que si Nisman estuviera vivo, lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces”, expresó el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, según difundió anoche la Agencia Judía de Noticias.

Los protagonistas de la causa

Quiénes son los responsables de investigar la denuncia de Nisman

Ariel Lijo, juez federal

Designado durante el gobierno de Néstor Kirchner, es un juez que maneja causas sensibles contra ex funcionarios kirchneristas y contra funcionarios macristas

Investiga el Caso Ciccone, donde procesó a Amado Boudou. Tiene una causa contra Macri por el decreto que extendió el blanqueo a familiares de funcionarios

Fue el primero en recibir la denuncia de Nisman, en enero de 2015. El fiscal se la presentó a Lijo porque investigaba irregularidades en el juicio por el ataque a la AMIA. Entonces el juez se declaró incompetente

Gerardo Pollicita, fiscal federal

Es el fiscal federal que impulsa las principales causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Kirchner

Interviene en la causa Hotesur, en la que solicitó la inhibición de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de la ex mandataria

También impulsó la investigación por irregularidades en la obra pública, en la que Cristina Kirchner quedó procesada por asociación ilícita

Fue el primero en imputar a Cristina a partir de la denuncia de Nisman. Apeló el cierre de la causa que había dispuesto Daniel Rafecas

El sinuoso camino de la denuncia de Nisman

Idas y venidas de la investigación en los tribunales

14/1/15: Presentación

Nisman presentó la denuncia ante el juzgado de Ariel Lijo, encargado de las irregularidades en la investigación de la causa AMIA

2/2/15: Incompetencia

Lijo se declaró incompetente y elevó el expediente a la Cámara. Por sorteo, recae en el juez S. Ramos, que también se excusó

13/2/15: Pruebas

El fiscal Pollicita firmó un requerimiento para que se tomen medidas de prueba e imputó a los acusados por encubrimiento

26/2/15: Cierre

Tras la imputación del fiscal Pollicita a los acusados, Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”

26/3/15: Confirmación

La Cámara Federal respaldó el fallo de Rafecas y rechazó la denuncia de Nisman por dos votos contra uno

11/10/16: Pedido

La DAIA presentó un recurso ante la Cámara de Casación pidiendo la reapertura de la denuncia de Nisman

29/12/16: Reapertura

La Sala I de Casación Penal ordenó reabrir la denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán en la causa AMIA