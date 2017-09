El hospital de niños Garrahan, un ejemplo de la Argentina que funciona

Hace 15 años que Kambourian es pediatra. Antes del Garrahan, trabajó en “la trinchera”, como le llama al conurbano de Buenos Aires. Consultado acerca de las patologías que más crecieron entre los niños de la región, no duda: “El cambio climático quizás no lo percibís en cosas físicas, pero si en los pibes, cada invierno es mas duro del anterior y aparecen bronquiolitis y reagudización de asmas. Por otra parte, la desnutrición y la obesidad son los dos ejes de trabajo que ya estamos tomando las riendas. Es grave y es muy complejo, sobre todo en el interior de Argentina. Seis de cada diez pibes tienen un nivel de sobrepeso que además no está detectado. ‘Es gordito el nene, porque es fuerte y come bien’ es un mensaje que se sigue repitiendo entre muchos padres que relacionan vitalidad con sobrealimentación”.