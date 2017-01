EL GOBIERNO OBTUVO US$ 6.000 MILLONES Y ALISTA UNA EMISIÓN POR OTROS US$ 7.000 MILLONES

El Gobierno ya se aseguró financiamiento por 6.000 millones de dólares y la semana que viene intentará captar otros US$ 7.000 millones Con esos 13.000 millones tendría cubierto el 65% de los 20.000 millones de dólares que tenía pautado salir a buscar a los mercados financieros este año.

Los 6.000 millones será aportados en partes iguales por las seis entidadesque participarán de la colocación de bonos que se cerrará el jueves que viene en Nueva York. Los bancos Santander, BBVA, Citi, Deutsche, HSBC y JP Morgan prestarán esos fondos a un plazo de 18 meses. El Gobierno pondrá en garantía bonos Bonar 2024. La operación, técnicamente conocida como Repo, se pactó a una tasa variable: Libor a 90 días más 2,9%, lo que hoy da un 3,8% anual.

El aporte de los bancos fue casi una condición que les puso el Gobierno para contratarlos para la colocación de deuda, que podría alcanzar los 7.000 millones, repartidos entre una emisión en los mercados internacionales por 5.000 millones y una local y ley argentina por otros 2.000 millones de dólares.

Según el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el préstamo sindicado de los seis bancos sirvió para darle una señal al mercado de que la necesidad de emisión de nueva deuda será más chica, y de esa forma se logró impulsar una suba de los bonos ya emitidos, de modo que la tasa de corte de la emisión de la semana que viene resulte más baja.

La idea del Gobierno es emitir dos o tres bonos bajo ley extranjera a plazos que van de 3 a 10 años. Y una emisión similar pero bajo ley argentina para los inversores locales.

La semana próxima parten dos misiones en plan “road show”. Una la integrarán el ministro Caputo, el jefe de Gabinete Pablo Quirno y Guido Sandleris -jefe de asesores del ministro Nicolás Dujovne- quienes irán a Nueva York. A Los Angeles irán el secretario de Finanzas Santiago Bausili, el subsecretario de esa área, Patricio Merlani, y José Luis Maia, subsecretario de programación macroeconómica.

El anuncio se hizo durante la presentación del programa financiero 2017. Caputo, acompañado por Quirno, Bausili y Merlani, mostró las necesidades de financiamiento para este año y de dónde piensa sacar los fondos para cubrirlas.

Explicó que hay que conseguir 23.000 millones de dólares para cubrir el déficit primario; US$ 8.603 millones para pagar vencimientos de intereses y otros US$ 20.247 millones para afrontar vencimientos de capital, de los cuales US$17.425 millones corresponden a títulos públicos y US$2.819 a pagos a organismos internacionales y bilaterales. En total: hacen falta 40.350 millones

¿De dónde saldrán los fondos? A organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF se les pedirán US$ 3.850 millones: otros US$ 6.000 ya fueron obtenidos por el REPO; US$ 4.500 se obtendrán de la emisión de Letes en dólares en el mercado local; US$ 14.000 millones que también se emitirán en el mercado local bajo ley argentina; 10.000 millones en bonos internacionales y US$2.000 millones de deuda colocada a entes públicos de la administración nacional.

Dicho esto, Caputo aseguró que enfrenta un año financiero bastante relajado (pese al tan mentado “efecto Trump”) que no ponen en riesgo la sustentabilidad de la deuda, que cerrará el año en un ratio del 29% en relación al PBI (en términos netos, es decir contando solo la deuda con organismos y el sector privado). Ese ratio salta al 58% si se computa el total de la deuda. Por su parte, Bausili señaló que las provincias no necesitarán apelar a grandes emisiones, porque tienen una situación fiscal más relajada que la Nación

Letes

El Ministerio de Finanzas informó que colocó Letras en dólares a 91 y 182 días de plazo por las que obtuvo en total 1.348 millones de dólares. Para el plazo más corto pagará una tasa de interés del 3%, y para la más larga, 3,3%.

El ministro Caputo resaltó que recibió ofertas totales por más de 3.000 millones de dólares, lo que demuestra que ya se empiezan a sentir los efectos de la exteriorización de capitales. “Mucha gente tiene la plata en el país y ahora la puede invertir en este tipo de instrumentos“, dijo el ministro.

Com Clarín