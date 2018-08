EL EXVICEPRESIDENTE AMADO BOUDO ES CONDENADO A MÁS DE 5 AÑOS DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN

La justicia argentina condenó este martes al exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015) a cinco años y diez meses de cárcel por su participación en el “caso Ciccone”.

El exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires dio por acreditado que mientras era titular de Economía (2009-2011), Boudou compró junto a un socio la quebrada imprenta de dinero Ciccone Calcográfica con el fin de que el Estado le adjudicara importantes contratos para la impresión de billetes y documentación oficial.

En consecuencia, los jueces ordenaron la detención inmediata de Boudou, le fijaron una multa de unos US$3.200 dólares y decretaron su “inhabilitación especial perpetua” para cargos públicos.

La sentencia se produce cuando la agenda política del país está en parte tomada por el caso de los cuadernos de las supuestas coimas que recibían funcionarios kirchneristas de empresarios a cambio de contratos de obra pública.

Tras esta sentencia, el exvicepresidente, quien se había declarado inocente y aseguró ser víctima de una persecución por haber querido “transformar la realidad” del país, se convierte en el cargo más alto del kirchnerismo condenado en una causa por corrupción.

“La confianza en el sistema judicial argentino, politizado durante décadas, es muy reducida entre la población argentina”, señala desde Buenos Aires el corresponsal de BBC Mundo, Daniel Pardo.

“Aunque muchos ven las acusaciones al kirchnerismo como persecución, analistas creen que la demanda por gobernantes honestos fue en parte lo que permitió la elección de Mauricio Macri”, añade.

El “caso Ciccone”

Además de Boudou, también fueron condenados José María Núñez Carmona, considerado “partícipe necesario” de esos delitos y Nicolás Ciccone, el antiguo jefe de la empresa, al que la justicia consideró “autor penalmente responsable”.

De acuerdo con la investigación judicial, Boudou realizó la compra de Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, quien también fue condenado a dos años de cárcel en suspenso y a tareas comunitarias no remuneradas.

El tribunal estableció también una pena de tres años de cárcel para Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de asesores del Fisco, y una de dos años y medio para Guido Forcieri, exjefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía.

El kirchnerismo asegura que los cargos por presunta corrupción son parte de una campaña de desprestigio y persecución judicial del actual gobierno.

(Com BBC News)