“El Dr. Eutanasia canino”, en clínica móvil de Marito

El Movimiento Colo­rado Añetete, lide­rado por el candidato a la Presidencia de la República Mario Abdo Benítez, habilitó una clínica móvil para ani­males en forma clandestina, porque según la Junta Muni­cipal de Asunción, el mismo no cuenta con la patente para su habilitación.

Mientras los disidentes colo­rados afirman que el objetivo es resaltar la importancia de un marco legal en la cuestión del maltrato animal. Los pro­fesionales de Senacsa informa­ron que los requisitos para la habilitación de la clínica vete­rinaria en el marco legal son, el acompañamiento de un regente veterinario, con sus respectivos registros, visados por Senacsa, institución res­ponsable del cuidado de los animales.

La preocupación de los funcio­narios de Senacsa es que en la clínica veterinaria se realiza­rán cirugías de castración a los mascotas, una intervención de alta peligrosidad, y que un mal procedimiento médico podría ser fatal para los animales.

Por otro lado, Brigitte Fuze­llier, activista de una organi­zación protectora de animales, denunció por la 970 AM que quien estaría colaborando con la habilitación de la clínica móvil es un polémico veterina­rio argentino conocido como el “Dr. Eutanasia”.

“Nosotros le trajimos hace unos cinco años desde Bari­loche; realizó algunos traba­jos. Después se independizó y abrió su propia clínica. Des­pués nos llamaron de Argen­tina a avisarnos que se dedi­caba a la matanza de perros callejeros, a más de 3.000. Le conocen como ‘El Dr. Eutana­sia’”, comenzó diciendo Bri­gitte Fuzellier.

“Yo pude observar con mis pro­pios ojos su proceder en una operación y me quedé escan­dalizada. En la intervención no anestesió bien al animal que todavía estaba despierto por no gastar tanto en fármacos, según me dijo”, mencionó Fuzellijer.

“Esta persona es la que sale en las fotos de la habilitación de la clínica móvil de Mario Abdo. Valoro la intención de un polí­tico de querer hacer algo por los animales, pero no se puede callar esto”, subrayó en otro momento Fuzellier.

“Otro crítica que voy hacer es que no estoy de acuerdo con las clínicas móviles, porque pueden surgir complicaciones después de las intervenciones, el animal tiene que estar internado de 24 a 48 horas; están mal asesorados”, sentenció Fuzellier.

Com HOY