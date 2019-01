EL DEFENSOR DEL PUEBLO RESPONDE A DESIRÉE: “ESTA SEÑORA MERECE EL INFIERNO”

Miguel Godoy, defensor del Pueblo, respondió a las declaraciones de la senadora Desirée Masi, quien había cuestionado su actuación en el conflicto de la Objeción de Conciencia

La senadora Desirée Masi había dicho que el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, cometió un “terrorismo de Estado” por la forma en que informó el tema de la objeción de conciencia.

El defensor del Pueblo respondió a la senadora y recordó que el conflicto con ella inició hace dos años atrás, cuando a través del entonces senador Julio Velázquez, le llamó a solicitarle que mantenga a una funcionaria que había sido destituida en la Defensoría del Pueblo (sede Caaguazú).

La funcionaria en cuestión era hermana de la trabajadora doméstica de la senadora Masi.

“Si yo merezco un juicio político, esta señora merece el infierno. No tengo la culpa de que salga en los medios, que su marido haya comprado helicópteros por US$ 3 millones. A mí no me va a venir a imponer reglas de impoluta”, dijo Godoy en comunicación con Radio 1000.

Expresó que estas declaraciones de Masi, forman parte un ‘manotazo de ahogado’, porque su colega Paraguayo Cubas le sacó toda su gente y necesitar estar nuevamente en el ‘ruedo’.

(Com HOY)