EDUNILA PUBLICA OBRA COM PRÁTICAS INOVADORES DE ENSINO DO ESPANHOL

Propiciar aos estudantes de espanhol a possibilidade de utilizar o idioma na aprendizagem de outros conteúdos curriculares

Essa é a proposta do livro Español en la Universidad: prácticas discursivas, próximo lançamento da Editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (EDUNILA). Escrito por Iván Ulloa Bustinza e Gregorio Pérez de Obanos Romero, ambos professores da UNILA, o livro eletrônico, de distribuição gratuita, é a sétima publicação da editora. O lançamento será no dia 8 de março, às 19h, na sala C 203 da unidade Jardim Universitário da UNILA (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000).

O livro é destinado a estudantes do ensino superior brasileiros e não hispanofalantes e, conforme os autores, consiste em um banco de atividades de práticas de espanhol. Sua criação foi pensada tendo em vista não em oferecer um livro de texto ou um manual, “mas um material complementar e, por isso, adaptável à sua utilização no contexto brasileiro do ensino superior, de acordo com as possibilidades do professor e com as necessidades dos alunos”, escrevem Bustinza e Romero na apresentação da obra.

Com mais de 180 páginas, o livro oferece aos estudantes a oportunidade de discutir temas relevantes da atualidade, como globalização, fronteira, multiculturalismo e a identidade latino-americana, assim como debater assuntos relativos à própria vida acadêmica, como os da área da medicina, da literatura, das artes plásticas e outros. “Este livro é, portanto, uma abordagem inicial para a possibilidade de articular a aprendizagem da língua espanhola com os conteúdos do ambiente universitário”, explicam os professores.

Dinamismo

Com um projeto gráfico contemporâneo – criado pela programadora visual da EDUNILA, Francieli Padilha – o livro é composto por dez unidades em que o leitor pode manter contato com as mais diversas formas discursivas e variedades linguísticas hispânicas. Para isso, os autores utilizaram artigos acadêmicos, textos de jornais, trechos de biografias, letras de músicas, vídeos – sejam clipes de música, documentários ou cenas de filmes –, poemas e outros textos literários e até mesmo obras de arte. Os recursos só puderam ser disponibilizados ao estudante por ser uma obra eletrônica. Em uma unidade, o aluno pode ler um texto, ouvir uma canção ou assistir a um clipe musical e a um filme cujos temas estão interligados. “Por o livro ser digital, foi possível explorar de forma mais ampla os recursos visuais e de interatividade”, explica Francieli.

Sétimo livro publicado pela EDUNILA, Español en la Universidad: prácticas discursivas inicia a série de lançamentos da editora em 2019. Além dessa obra, está previsto o lançamento, também em março, de Morar na Barranca – Argentina, Brasil, Paraguai, organizado por Andreia Moassab e Egon Vettorazzi (edição eletrônica e bilíngue). Nos meses seguintes, virão a público Mulheres entre fronteiras – Olhares interdisciplinares desde o Sul, organizado por Silvia Lilian Ferro e Thaíse Vieira Thomé (edição impressa e bilíngue); Lengua, sociedad e interculturalidad en la enseñanza-aprendizaje de Portugués y Español, organizado por Francisca Paula Soares Maia e Mercedes Causse Cathcart, também eletrônico e bilíngue; e Glossário terminológico da UNILA, de Fidel Pascua Vílchez, eletrônico e com texto em português.

O novo coordenador da editora universitária, professor Mario Torres, destaca que esses lançamentos mostram a consolidação da EDUNILA no segmento das editoras universitárias. “Com esta nova publicação, avançamos um passo a mais em direção àquilo que queremos que a EDUNILA seja: um reconhecido meio de divulgação da produção acadêmica da Universidade assim como de títulos externos relevantes das diferentes áreas do conhecimento, com destaque para os temas relacionados à América Latina e ao Caribe”, explica.

“Gostaríamos de ressaltar que se trata de uma obra produzida por professores do Ciclo Comum de Estudos, dada a centralidade que tem este componente curricular no projeto da UNILA”, encerrou. No Ciclo Comum, todos os acadêmicos de graduação da UNILA contam com disciplinas da área de línguas, Português e Espanhol, além de Epistemologia e Metodologia Científica e Fundamentos da América Latina.

Lançamento

Aberto ao público, o lançamento de Español en la Universidad: prácticas discursivas será na sala C 203 da unidade Jardim Universitário, a partir das 19h de 8 de março. O livro estará disponível a partir da mesma data, na página da EDUNILA. Na mesma página, é possível saber mais sobre a editora, conhecer as demais obras e fazer o download dos livros eletrônicos.

(Com UNILA)