EDUCAÇÃO PROMOVE TREINAMENTO ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO

Cerca de 60 diretores de escolas municipais e 100 professores, representantes de coordenação de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) participaram do treinamento promovido pela Secretaria de Educação. A preparação foi feita nos dois períodos do dia, pela manhã diretores de escolas e a tarde foi a vez dos coordenadores dos CMEI’s participarem das atividades.

O objetivo do treinamento é levar informações sobre o início do ano letivo, orientações administrativas e pedagógicas para que os diretores possam receber bem as equipes de trabalho amanhã (1º) nas escolas, quando todos os profissionais se reapresentarão nos postos de trabalho.

Segundo o secretario de educação, Fernando Ferreira Lima, foram repassadas informações administrativas, sobre continuidade dos contratos, e sobre a logística de entrega da merenda.

“Apresentamos questões sobre as equipes de trabalho e pessoas que assumiram as funções nas equipes, projetos e metas para 2017, tudo isso para que o diretor chegue com tranquilidade amanhã na escola e repasse essas informações aos demais professores”, explicou.

Nos próximos dias, a Secretaria dá andamento ao calendário de ações, que inclui cursos de formação e seminários destinados aos servidores da área. “Trata-se da própria organização interna do trabalho nas escolas. Tudo isso precisa ser definido antes para que quando as crianças retornem tudo esteja no devido lugar”, explica Lima.

As aulas recomeçam no dia 6 de fevereiro em 51 escolas municipais e 37 centros infantis.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu