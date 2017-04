EDUCAÇÃO INSTALARÁ ALARMES EM ESCOLAS E CENTROS INFANTIS

A Secretaria Municipal de Educação está recebendo alguns lotes de equipamentos para o sistema de alarme que será instalado nas escolas e nos Cmeis da rede municipal. A instalação será feita já nos próximos dias pela Guarda Municipal. Até o momento 9 kits dos alarmes já foram enviados pelas empresas que venceram a licitação para aquisição do material. A licitação foi realizada ano passado, mas os materiais só estão sendo entregues neste ano.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Souza Lima, 63 kits serão enviados ao município. “Só neste ano é que a Educação está recebendo os materiais. Do começo de janeiro até agora o município recebeu 9 kits. Outros kits estão sendo enviados, e na medida que forem sendo entregues, iremos instalar”, disse.

Já nos próximos dias a Guarda Municipal fará a instalação dos alarmes em nove escolas e Centros de Educação Infantil, escolhidos de acordo com a prioridade neste momento. “Nós realizamos um levantamento dos pontos considerados com maior vulnerabilidade, que já sofreram assalto ou que registraram algum tipo de ocorrência, entre escolas municipais e Cmeis e dentro desta lista escolhemos os pontos prioritários a receber a instalação neste primeiro momento”, ressaltou o secretário.

A Guarda Municipal ampliou o monitoramento à noite, realizando as vistorias em diferentes horários. Para melhorar a segurança dos locais, a Secretaria de Segurança Pública fez uma readequação no quadro dos vigias para remanejar esse trabalho nas escolas e nos Cmeis no período noturno.

“Com os alarmes acredito que iremos inibir a ação dos bandidos, pelo menos esta é a nossa intenção. Queremos promover mais segurança, e com o sistema integrado à GM será possível saber a hora exata de uma possível invasão para que os guardas se dirijam imediatamente ao local.

O sistema de alarme emite um sinal à central da Guarda Municipal assim que qualquer ato for acionado pelos equipamentos e sensores”, explicou Fernando.

A intenção da Secretaria de Educação é atender todas as unidades do município, 51 escolas, 37 Cmeis e seis Centros de Convivência.

