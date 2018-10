EDUCAÇÃO GANHA LUGAR DE DESTAQUE NA LATINOWARE 2018, EM FOZ DO IGUAÇU

LatinowareEDU vai trazer a jovens, pais e professores uma verdadeira imersão no universo da educação criativa

O 15º Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas – Latinoware 2018, que será realizado entre os dias 17 e 19 de outubro, no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, traz nesta edição um grande legado: uma maratona de inovação e tecnologia totalmente focada na educação. O evento acontecerá em paralelo às mais de 20 atrações que estão no cronograma do Latinoware. A educação criativa ganhou um espaço especial e criou-se então o LatinowareEDU. “A educação sempre esteve diretamente ligada à tecnologia, e viemos ao longo desses anos aperfeiçoando essa abordagem”, disse o coordenador do evento, Marcos Siriaco.

Para fortalecer o 1o LatinowareEDU, foi realizada uma parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, braço do MIT MidiaLab no Brasil. De acordo com o curador do evento, Felipe Gonzalez, a ideia do espaço é que o público possa aprender com a interação, enfatizando o uso da tecnologia no desenvolvimento da criatividade e da educação. “Nesse processo, o aluno é o centro desse método de aprendizagem. Então aprende a partir da interação com as pessoas e com o mundo”, contou Gonzalez.

O espaço foi desenhado a partir de duas concepções, conforme explica Felipe. “A gente pensou numa área de palcos, onde serão apresentados trabalhos de referência, sob a perspectiva da aprendizagem criativa, do design universal da aprendizagem, da computação criativa e da robótica educacional; e temos uma área que é das oficinas Mão na Massa, onde alunos, pais e professores podem interagir com materiais e fazer a construção do seu conhecimento junto a nossa equipe de educadores.”

A proposta é provocar a interação não somente entre os participantes cativos, mas também promover uma aproximação com o público com menos intimidade com a tecnologia. “Interagir com público qualificado da Latinoware é muito importante, pois um evento dessa grandeza atrai muitos profissionais de referência da área da tecnologia, e no nosso espaço queremos promover o desenvolvimento da criatividade do fazer brincando, por meio da tecnologia. Então a gente tira o conceito da tecnologia da centralidade e traz a criatividade e faz um convite para esses visitantes a fazerem imersão nesse mundo criativo”, ressaltou.

A aprendizagem criativa trabalha quatro pesos essenciais: os projetos, a paixão, os pares e o pensar brincando. “Ofertar essa atividade vai possibilitar que todos saiam de suas zonas de conforto, interajam e entendam o que é a construção da educação de futuro”, explicou. Com a primeira edição do LatinowareEDU, Siriaco pretende lançar um novo legado de conhecimento à feira.

Talks

Dentro da programação do LatinowareEDU, incluem-se a participação de experts da tecnologia e temas tão interessante como: aprendizagem criativa no Brasil, a filosofia do compartilhamento em sala de aula. O uso de games, da computação criativa e do midset ágil desde cedo poderá ser acompanhado no palco do evento todos os dias.

As oficinas de Mão na Massa incluem: robótica com BBC micro:bit, programação em blocos com massinha de modelar sem fio, até o hackeamento de brinquedos eletrônicos para educação inclusiva.

Outras atrações

Com mais de 3.500 inscritos, o Latinoware firma-se como um dos grandes eventos de tecnologia do país. Faltando menos de uma semana para sua abertura, o encontro reserva um espaço para diversos eventos paralelos, que incluem muita informação, diversão e aprendizado.

No Hackaton Social, o desafio lançado aos jovens é de desenvolverem soluções, por meio da tecnologia, a problemas encontrados dentro das cidades. “Pensamos em smart cities, onde há preocupação com infraestrutura, mobilidade, qualidade de vida, e buscarem essas soluções”, frisou Siriaco.

Os grupos de três a cinco pessoas poderão inscrever-se e desenvolver essas soluções. A melhor ideia será premiada com treinamento em incubadora no Parque Tecnológico Itaipu (PTI). É importante lembrar que a 15ª edição do Latinoware é promovida com o apoio do PTI e da Itaipu Binacional. Para informações adicionais e para conferir a programação completa, acesse: www.latinoware.org.

(Com ClickFoz)