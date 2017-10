EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVE SEMINÁRIO NO 7º MÓDULO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Na manhã desta quinta-feira (19), professoras da rede pública municipal participam do 7º módulo de formação continuada do curso “Construindo conceitos entre a educação ambiental e a educação especial”, a ser promovido pelo Centro de Educação Ambiental do Iguaçu. A ocasião será marcada pelo seminário “Diálogos Sobre Educação Ambiental e Acessibilidade no Contexto Escolar”, cuja proposta é socializar e dialogar sobre textos de diferentes autores acerca do tema.Na manhã desta quinta-feira (19), professoras da rede pública municipal participam do 7º módulo de formação continuada do curso “Construindo conceitos entre a educação ambiental e a educação especial”, a ser promovido pelo Centro de Educação Ambiental do Iguaçu. A ocasião será marcada pelo seminário “Diálogos Sobre Educação Ambiental e Acessibilidade no Contexto Escolar”, cuja proposta é socializar e dialogar sobre textos de diferentes autores acerca do tema.

Para iniciar o módulo, as participantes serão recepcionadas com um café solidário. Em seguida, participarão da oficina “O açúcar escondido nos alimentos” uma oportunidade para reflexão sobre a relação dos alimentos com a saúde. À tarde, as professoras, divididas em equipes, apresentarão os resumos dos textos, que foram entregues no encontro anterior e farão suas contribuições socializando o que extraíram de cada autor e relacionando aos planos de aula enviados depois de cada módulo.

Ao todo serão quatro textos: “Qual Educação Ambiental? Elementos Para um Debate Sobre a EA Popular e Extensão Rural” (Isabel Carvalho); “Representações Paradigmáticas Sobre o Ambiente” (Cherlei Coan e Sonia Zakrzevski); “Intervenção Educacional” (Mauro Guimarães); e “Repensando Nosso Olhar Sobre as Relações entre Sociedade e Natureza” (Isabel Carvalho).

O Seminário é o ultimo modulo de formação reservando-se para o encerramento do curso mais um encontro para avaliação e confraternização. ServiçoEvento: 7º módulo do curso “Construindo conceitos entre a educação ambiental e a educação especial Data: quinta-feira (19)Horário: das 8h às 12h/ das 13h30 às 17hLocal: Centro de Educação Ambiental do IguaçuOutras informações: (45) 99997-3536

Com PMFI