EDSON NARIZÃO (PTB) TOMA POSSE COMO VEREADOR NESTA TERÇA-FEIRA (04)

Posse será realizado durante o início da sessão ordinária

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (04) o vereador suplente, José Edson de Oliveira, conhecido como Edson Narizão (PTB), assume uma cadeira no Legislativo Municipal. O parlamentar foi candidato ao cargo de vereador durante as eleições de 2016, obtendo 1.481 votos. Ele será empossado no início da sessão ordinária, prevista para começar às 9h. O suplente assume em substituição a Protetor Jorge (PTB) que teve o mandato declarado extinto pela presidência da Câmara após decisão judicial transitado em julgado com suspensão dos direitos políticos.

Biografia

Edson Narizão é natural de Jandaia do Sul (PR), tem 52 anos e trabalha como vendedor de comércio varejista e atacadista. Entre 2009 e 2012, Narizão já foi parlamentar da Câmara de Vereadores na 15ª legislatura, tendo atuado como membro da Comissão Permanente de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. Em 2014 também assumiu uma vaga como suplente.

Direitos políticos mantidos

Em pesquisa do departamento jurídico da Câmara, verificou-se que em 2013, Edson Narizão foi denunciado pela da 6ª Promotoria de Justiça em Foz do Iguaçu e condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná por improbidade administrativa decorrente de atividade de assessoria considerada pelo MP como irregular. A ação sentenciou o vereador ao pagamento de multa, não tendo sido condenado à suspensão e/ou perda dos direitos políticos. Desta forma, não há impedimentos para o exercício do cargo de vereador.

(Com CMFI)