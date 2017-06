Edson Narizão foi convocado para as sessões que tratam do processo de cassação dos Vereadores

O suplente de Vereador, Edson Narizão (PTB), foi convocado na última segunda-feira, 26 de junho, pelo Presidente do Legislativo, Vereador Rogério Quadros (PTB), a acompanhar sessões de apreciação dos projetos de resolução que tratam da cassação dos mandatos dos Vereadores representados.

Narizão tomará posse na sessão extraordinária desta quarta-feira, 28 de junho, às 09h, em plenário. No início da sessão ele será convocado a assumir uma cadeira no plenário. Posteriormente, será lido o termo de posse e Narizão fará o juramento e então será empossado somente para os fins específicos das três sessões extraordinárias, dos dias 28/06, 30/06 e 01/07.

Após a finalização da discussão e votação dos projetos de resolução que tratam da cassação de mandato dos parlamentares, Narizão volta à condição de suplente. Lembrando que ele foi convocado a partir do impedimento do Presidente do Legislativo, Rogério Quadros (PTB), a partir dessas sessões, tendo em vista que ele foi arrolado como testemunha durante o processo do administrativo disciplinar do Conselho de Ética.

Importante ressaltar que para estas sessões extraordinárias nenhum dos Vereadores será remunerado, uma vez que em nenhuma sessão extraordinária os parlamentares não recebem subsídio.

Com CMFI