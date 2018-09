EDITORA DA UNILA LANÇA NOVO EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO

A Editora Universitária da UNILA (EdUNILA) publicou edital para submissão, em fluxo contínuo, de propostas para publicação de livros. O edital traz uma novidade: a adoção de coleções, às quais as publicações deverão, obrigatoriamente, estar vinculadas. O documento está disponível na página da Editora (unila.edu.br/editora).

São 11 coleções que refletem as particularidades da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). “Nas coleções, encontra-se a ênfase na interdisciplinariedade e na necessidade de pensarmos uma linha editorial que dialogue com instâncias populares e internacionais, externas à UNILA”, comenta o coordenador da Editora, Andrea Ciacchi.

O novo edital prevê a publicação de livros eletrônicos (de livre distribuição); livros impressos (para venda); livros didáticos ou manuais técnicos impressos (para venda) e eletrônicos (com livre distribuição). As regras também permitem a publicação de obras individuais ou coletâneas, de conhecimento técnico, científico, cultural e didático, em todos os campos do conhecimento, com destaque para os temas relacionados à América Latina e ao Caribe. As obras poderão ser em português, espanhol e outras línguas reconhecidas na América Latina e no Caribe. Também poderão ser publicadas obras bilíngues.

Além de examinar o edital com as regras para publicação, os interessados em submeter originais à EdUNILA devem consultar o guia “Como publicar”, disponível na página da Editora, com orientações complementares.

Desde a criação da EdUNILA, em 2014, já foram lançados seis livros. Outras duas obras estão em edição, cinco foram aprovadas por pareceristas e conselho e sete estão em análise. Os interessados podem adquirir os livros na sede da EdUNILA (Unidade PTI da UNILA, Avenida Tancredo Neves, 6731, Bloco 4, Espaço 2, Sala 8) ou entrar em contato com a Editora pelo e-mail editora@unila.edu.br para receber informações necessárias sobre pagamento e posterior remessa do livro. A EdUNILA está trabalhando para implantar o processo de venda via Internet e de distribuição do livro para bibliotecas e livrarias e a política de devoluções.

(Com UNILA)