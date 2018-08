EDITORA DA UNILA LANÇA LIVRO ELETRÔNICO DE ACESSO GRATUITO SOBRE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Organizado pelos professores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) Abraão Capistrano, Kelly Sossmeier e Rodrigo Bloot, o livro eletrônico “Ensino de Ciências e Matemática – elementos didáticos para teoria e experimentação” será lançado pela EDUNILA na próxima quarta-feira (22), às 19h. A obra é uma compilação com as notas de aula de docentes, tanto da UNILA quanto parceiros, que ofertaram disciplinas em um curso de especialização voltado para a formação continuada dos professores da educação básica. O lançamento será realizado no Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que apoia o evento e foi parceiro na oferta do curso.

O livro reúne 12 textos – dos professores organizadores e de outros docentes – sobre temas como Epistemologia e Filosofia da Ciência, Física, Experimentação Química e Astronomia. A obra é resultado de um amplo trabalho cujo ponto alto foi o curso de especialização, que foi oferecido por docentes da UNILA e alguns professores parceiros, em 2014. A ação teve como objetivo a formação continuada dos professores do Oeste do Paraná, dentro das iniciativas do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica do Ministério da Educação (COMFOR/MEC).

Além de receber apoio do MEC e da Universidade, o curso contou com a participação do Núcleo Regional de Educação (NRE) e do PTI, que disponibilizou as instalações do Polo Astronômico para que fossem ministradas as aulas de Astronomia para o Ensino de Ciências.

Observação noturna

Por ocasião do lançamento, o Polo abre suas portas mais uma vez. Com isso, além de participar do evento e ouvir as considerações de organizadores e autores, os convidados poderão visitar o planetário e, se as condições climáticas forem ideais, observar os astros por meio de telescópio. A observação vai ao encontro dos propósitos da obra, que inclui um artigo sobre fundamentos para o ensino de Astronomia. Além dos que participaram do curso de especialização, o evento será aberto a todos os professores que atuam no ensino de Ciências e Matemática e à comunidade. Os interessados que não tenham autorização de acesso ao PTI deverão fazer sua inscrição pelo sistema Inscreva (inscreva.unila.edu.br) e retirar seus crachás na barreira de Itaipu.

EDUNILA

“Ensino de Ciências e Matemática – elementos didáticos para teoria e experimentação” poderá ser acessado gratuitamente por meio da página da Editora da UNILA (unila.edu.br/editora) a partir da data do lançamento. Esse é o terceiro livro lançado pela EDUNILA em 2018 e o quinto publicado desde a criação da Editora Universitária. No início de abril deste ano, houve o lançamento de “Fanzines – reflexões sobre cultura, memória e internet”, obra eletrônica também de acesso livre. Já no mês de maio, foi a vez do livro impresso “Poesia e diálogos numa ilha chamada Brasil: a América Latina na obra poética de Thiago de Mello e Ferreira Gullar”.

A próxima obra a vir a público será “Trajetória de um libertário: Pietro Gori na América do Sul (1898-1902)”, de Hugo Quinta, que narra a passagem do advogado, dramaturgo e ícone anarquista italiano pela Argentina. O lançamento integra a programação do 1º Festival Literário de Foz do Iguaçu – antiga Feira Internacional do Livro –, que será de 16 a 23 de setembro.

Serviço:

Lançamento do livro eletrônico de acesso aberto Ensino de Ciências e Matemática – elementos didáticos para teoria e experimentação

Local: Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho – Parque Tecnológico Itaipu (PTI)

Data: 22 de agosto, às 19h

Pessoas que não têm autorização de acesso ao PTI deverão fazer sua inscrição pelo sistema Inscreva (inscreva.unila.edu.br) e retirar seus crachás na barreira de Itaipu. O transporte será feito pelos ônibus regulares do PTI nos seguintes horários: 18h, 18h10, 18h20, 18h30, 18h50, 19h e 19h25.

(Com UNILA)