EDITORA DA UNILA ATUA EM PARCERIA COM EDITORAS UNIVERSITÁRIAS NA PRODUÇÃO E VENDA DE LIVROS

As publicações da Editora da UNILA (EDUNILA) ganharam mais visibilidade e uma circulação mais ampla em 2018, com o aumento do número de lançamentos e a consolidação de parcerias com outras editoras universitárias. A previsão é que, em 2019, a EDUNILA possa lançar um título por mês e aumentar o fluxo de circulação e venda de livros.

Por meio do Programa Interuniversitário de Distribuição de Livro, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU) – à qual a UNILA é filiada desde 2017 – a EDUNILA firmou uma parceria com a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), cuja livraria on-line disponibiliza para venda publicações da editora, desde outubro deste ano. Pela primeira vez, a EDUNILA também trabalha com a possibilidade de coedições em parceria com instituições estrangeiras. Uma delas é com a Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), com a qual a UNILA está tratando o lançamento de uma publicação em 2019.

“A EDUNILA está em fase de consolidação, que pode ser comprovada, em 2018, pelo número de submissões, de livros lançados – duas publicações on-line e outras duas em formato físico – e, ainda, pelo reconhecimento em publicações sobre o mercado editorial, de âmbito nacional”, avalia o editor de publicações da EDUNILA, Nelson Figueira Sobrinho.

Lançamentos

Atualmente, a editora da UNILA possui uma lista com 18 obras submetidas. Cinco delas estão em processo de editoração. Duas têm previsão de lançamento para março do ano que vem: Morar na Barranca – Argentina, Brasil, Paraguai, organizado por Andreia Moassab e Egon Vettorazzi (edição eletrônica e bilíngue); e Mulheres entre fronteiras – Olhares interdisciplinares desde o Sul, organizado por Silvia Lilian Ferro e Thaíse Vieira Thomé (edição impressa e bilíngue).

Também estão em editoração e têm lançamento previsto para o ano que vem as obras Español en la universidad, de Iván Ulloa Bustinza e Gregorio Pérez de Obanos Romero (edição eletrônica e texto em espanhol); Lengua, sociedad y interculturalidad en la enseñanza-aprendizaje de Portugués y Español, organizado por Francisca Paula Soares Maia e Mercedes Causse Cathcart (edição eletrônica e bilíngue); e Glossário terminológico da UNILA, de Fidel Pascua Vílchez (edição eletrônica e texto em português).

Para obter mais informações sobre a EDUNILA e conhecer as obras já publicadas, acesse https://www.unila.edu.br/editora.

(Com UNILA)