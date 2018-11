EDITAL DO MAIS MÉDICOS TEM 458 VAGAS EM 187 CIDADES DO PARANÁ

Inscrições, destinadas a médicos com CRM brasileiro, serão abertas na quarta-feira (21). Ponta Grossa é a cidade paranaense com mais vagas

O edital do programa do governo federal Mais Médicos publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (20) tem 458 vagas em 187 cidades do Paraná.

A publicação do novo edital faz parte de uma medida emergencial do governo brasileiro após o anúncio da saída de Cuba do programa, na semana passada, e pretende preencher cerca de 8,5 mil vagas que ficarão em aberto no país com a saída dos médicos cubanos.

De acordo com o edital, as vagas são para profissionais brasileiros e estrangeiros com registro no Conselho Regional Medicina (CRM) do Brasil.

As inscrições estarão abertas a partir das 8h de 21 de novembro até as 23h59 de 25 de novembro, e deverão ser feitas pelo site do Mais Médicos.

No ato de inscrição, o profissional escolherá o município disponível para a atuação. Segundo o edital, o interessado que primeiro efetivar eletronicamente a escolha do município terá direito à vaga e estará automaticamente alocado.

Os médicos devem iniciar as atividades nos municípios entre 3 e 7 de dezembro.

Ponta Grossa lidera número de vagas

A cidade de Ponta Grossa é a que mais receberá profissionais na nova seleção do Mais Médicos. São 56 vagas para a cidade.

De acordo com o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel (PSDB), os médicos cubanos do município deixam de atender a partir desta quarta-feira (21). Segundo o prefeito, 70% dos médicos do município são de Cuba.

Até que as vagas sejam preenchidas, os demais médicos do município vão trabalhar em regime de escala.

No dia em que o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou a saída de Cuba do programa, Rangel disse que a população do município iria enfrentar problemas com o encerramento do vínculo.

Segundo o edital, as outras cidades paranaenses com mais vagas são Guarapuava, com 13 oportunidades, e Londrina, Apucarana e São Mateus do Sul, cada uma com 10 vagas.

Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde.

Se houver vagas remanescentes, um segundo edital será lançado em 27 de novembro com vagas para brasileiros formados no exterior e estrangeiros.

Confira a lista dos 20 municípios com mais vagas no Paraná:

– Ponta Grossa: 56

– Guarapuava: 13

– Londrina: 10

– Apucarana: 10

– São Mateus do Sul: 10

– Foz do Iguaçu: 9

– Paiçandu: 7

– Telêmaco Borba: 7

– Paranavaí: 6

– Piraí do Sul: 6

– Campo Magro: 5

– Campo Mourão: 5

– Curitiba: 5

– Ibiporã: 5

– Marechal Cândido Rondo: 5

– Ortigueira: 5

– Pato Branco: 5

– Quedas do Iguaçu: 5

– São Miguel do Iguaçu: 5

