Economia: “TERRA DAS CATARATAS” DEVERÁ RECEBER HARD ROCK HOTEL COM 500 LEITOS

Além de Foz do Iguaçu, rede internacional deverá ter mais 5 novas unidades pelo país.

A VCI, incorporadora responsável por projetos como o Hard Rock Hotel no Brasil, alcançou em novembro mais de R$ 760 milhões em vendas nos seus projetos Hard Rock Hotel Fortaleza e Ilha do Sol. Com o lançamento da 2Share, plataforma com modelo de vendas online e franquias para empreendedores imobiliários, a VCI registrou um salto de 90% nas vendas online da bandeira Hard Rock no Brasil.

“Em agosto deste ano, as vendas das frações tinham ultrapassado os números de 2019. Com isso a fração de duas semanas mais barata em Fortaleza que tinha preço inicial de R$ 43 mil hoje é vendida a R$ 77 mil, uma valorização superior a 44% em um curto período de tempo”, informou a empresa.

A VCI desenvolve atualmente seis projetos com a marca Hard Rock Hotel no Brasil: Foz do Iguaçu a “Terra das Cataratas” na Região da Tríplice Fronteira com a Argentina e o Paraguai, em Fortaleza na praia de Lagoinha (CE), e Ilha do Sol (PR), ambas em obras avançadas e com comercialização acima do esperado, e mais São Paulo em implantação, Natal e Recife, em desenvolvimento.

No Paraná

No Paraná, a VCI a empresa se prepara para lançar o Hard Rock Hotel Foz do Iguaçu, com previsão de 550 unidades para receber turistas que visitarem a “Terra das Cataratas”, onde não faltam atrativos para os visitantes.

Também no Paraná, a empresa lançou o Hard Rock Hotel Ilha do Sol, na região das grandes represas ao norte de Londrina, o primeiro em todo mundo localizado em uma ilha de água doce. A empresa assumiu as obras de um resort regional para transformá-lo em um desejado destino turístico internacional. O empreendimento tem mais de R$ 200 milhões comercializados e VGV projetado de R$ 550 milhões.

Em 2020 a VCI contratou uma construtora para acelerar a execução das obras do Hard Rock Hotel Fortaleza, em contrato de R$ 85 milhões, já em fase de finalização, e que será o primeiro hotel da rede entregue no Brasil.

(Da Redação com Mercado & Eventos)