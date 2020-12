Economia: PERIMETRAL LESTE ABRE OPORTUNIDADES DE EMPREGO EM FOZ

Obra objetiva, principalmente, desviar o tráfego de caminhões pesados das avenidas turísticas e centrais de Foz do Iguaçu, e também poderá ser usada por todo tipo de veículo.



O deputado federal Fernando Giacobo (foto ao lado) confirmou nesta quarta-feira, 22, que a empresa responsável pela construção da Avenida Perimetral Leste já está montando o canteiro de obras e que iniciou a contratação os trabalhadores para as obras da ligação de 15 quilômetros entre as BRs e 277 e 469.

“A obra começa nos próximos dias. É mais uma frente de trabalho criando os empregos que tanto Foz do Iguaçu precisa”, disse Giacobo, um dos principais articuladores do empreendimento.

A agência do trabalhador está fazendo, de início, a seleção de 200 vagas para pedreiros, carpinteiros, eletricistas, operadoras de máquinas e outros.

O prazo de execução das obras é de 18 meses e a Perimetral deve ser entregue entre julho e agosto de 2022 junto com a conclusão da segunda ponte sobre o rio Paraná e que ligará o Porto Meira, região sul de Foz do Iguaçu, à cidade de Presidente Franco no Paraguai.

Trajeto

Obra estruturante, há muito esperada na “Tríplice Fronteira”, tem projeto arrojado, de grande envergadura, com três trevos, três rotatórias, e começará pela BR-277, cortará a região Parque Morumbi, cruzando as avenidas Mário Filho, República Argentina e Felipe Wandscheer, até a Rodovia das Cataratas, que também será duplicada.

Recursos – A Itaipu vai custear a construção da Perimetral Leste, ao custo de mais de R$ 140 milhões, que desviará o tráfego de caminhões pesados das avenidas turísticas e centrais de Foz do Iguaçu, mas que também poderá ser usada por todo tipo de veículo.

Mais obras

Ainda segundo Giacobo, as obras da duplicação da BR-469 – a Rodovia das Cataratas, devem começar já entre o final de março e abril de 2021, com término em 36 meses, ou seja, em meados de 2024.

A duplicação terá um investimento de R$ 139,4 milhões, dos quais R$ 136,3 milhões serão financiados pela Itaipu Binacional. O trecho a tem 8,7 quilômetros. A obra vai começar no trevo de acesso à Argentina e termina na entrada do Parque Nacional do Iguaçu.

A duplicação, esperada há décadas, vai conectar com mais agilidade e sem engarrafamentos, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, ao setor hoteleiro e ao parque, onde estão as Cataratas do Iguaçu, um dos principais atrativos do turismo nacional.

Vagas oferecidas para obra da Perimetral Leste:

– servente- pedreiro- operador de trator esteira

– operador de escavadeira hidráulica

– operador de retroescavadeira

– motorista de caminhão basculante

– operador de motoniveladora

– operador de rolo

– greidista

– laboratorista ou auxiliar de laboratório de solos e/ou concreto)

– encarregado de laboratório

– técnico de meio ambiente

– auxiliar administrativo.

(Da Redação com Assessoria)