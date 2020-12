ECONOMIA: DÓLAR FECHA SEMANA A R$ 5,04, E BOLSA TEVE SEXTA SEMANA DE ALTA

Tendência de queda do dólar pode se estabilizar. Ibovespa tem maior sequência de ganhos desde em 2 anos.

Apesar de um pregão estável, a Bolsa brasileira completou nesta sexta-feira (11) sua sexta semana seguida de alta, a mais longa sequência de valorização desde o início 2019.

Desde o começo de novembro deste ano, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, acumula alta de 22,54%. Nas seis semanas de alta entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, o ganho foi de 14,2%.

Com a forte alta, o índice está perto de apagar a sua perda de 0,45% no acumulado de 2020.

O dólar, por sua vez, teve sua quarta semana de queda, perdendo 7,8% no acumulado e 1,5% na semana. Essa é a maior sequência de baixas desde dezembro de 2019.

Nesta sexta, a moeda americana teve leve alta de 0,09%, a R$ 5,0470. O dólar turismo está a R$ 5,217.

O avanço das vacinas contra a Covid-19, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, o salto no preço das matérias-primas, e uma possível alta de juros em 2021 impulsionaram os movimentos.

Neste contexto, há um forte fluxo estrangeiro para ações emergentes, contribuindo para a queda do dólar e alta da Bolsa. Até o dia 9, o saldo de estrangeiros no mercado secundário de ações brasileiro em dezembro é positivo em R$ 6,5 bilhões.

Em relatório a clientes nesta sexta, o Goldman Sachs destacou que aumentar exposição em mercados emergentes, com potencial de ganhos, particularmente em ações e moedas, continua sendo uma prioridade entre os gestores globais.

Eles recomendam ficar comprado em bancos de mercados emergentes (Brasil, México, Índia, Rússia e África do Sul) e vendidos em bens de consumo.

Neste mês, Itaú Unibanco e Bradesco, que detêm relevante participação no Ibovespa, acumulam ganhos ao redor de 10% e Banco do Brasil avança cerca de 14%.

Desde o mês passado, profissionais da área de renda variável também têm citado rotação de portfólios para ações de valor, como bancos, e cíclicas, como as atreladas a commodities, em detrimento de papéis de crescimento, como o ecommerce.

Nesta premissa, e com a alta do petróleo e do minério, Petrobras e Vale sobem cerca de 11% e 9%, respectivamente, em dezembro.

Apesar de não ter renovado a máxima histórica de 119 mil pontos em janeiro, o Ibovespa já acumula ganho de mais de 85% desde as mínimas de março.

Segundo analistas, o que segura o índice de renovar o recorde é o risco fiscal, sem avanços na agenda de reformas.

Gráfico dos índices de mercado na Bolsa de Valores de São Paulo; Ibovespa teve sua sexta semana seguida de alta (foto: Diego Padgurschi)



No pregão desta sexta, o Ibovespa fechou estável, a 115.128 pontos contabilizando alta de 1,2% na semana e de 5,73% no mês.

No exterior, ativos tiveram um dia misto, com incertezas quanto à evolução da pandemia e à força da economia, além da probabilidade de um Brexit sem acordos entre Reino Unido e Europa.

“No limite, um Brexit verdadeiramente desordenado, ao passo que trava o fluxo aéreo, terrestre e marítimo de bens, causaria uma enorme desrrupção. Felizmente, a Comissão Europeia já delineou um plano de contingência, cujo objetivo é justamente evitar este evento catastrófico”, escreveram analistas da Guide Investimentos em relatório a clientes.

A Bolsa de Londres caiu 0,8%. Em Wall Street, Dow Jones subiu 0,16% e Nasdaq e S&P 500 cederam 0,23% e 0,13%, respectivamente.

A maior alta na sessão foi da Eletrobras, em meio a perspectivas atreladas a sua privatização, principalmente a chance de que a questão entre na pauta no Congresso ainda no primeiro semestre de 2021.

O BTG Pactual publicou relatório nessa semana recomendando a compra das ações da elétrica, citando reviravolta operacional “sem precedente” e potencial criação de valor relevante no caso de privatização. As ações ordinárias da companhia subiram 5,65% e as preferenciais, 4,23%.

A maior queda do Ibovespa foi de Lojas Americanas, que recuou 5,48%, em sessão negativa para empresas de varejo. B2W caiu 3,56% e Magazine Luiza, 1,75%.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Reuters)