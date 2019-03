ECOCATARATAS REPASSOU R$ 16,42 MILHÕES EM ISSQN PARA 18 CIDADES EM 2018

Foz do Iguaçu recebeu repasse de R$ 552.189,34 em ISSQN gerado pela concessionária

Desde que foi criado, no início desse século, o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) tornou-se uma das mais importantes fontes de arrecadação para as prefeituras municipais em todo o Brasil. No ano passado, somente os 18 municípios paranaenses que margeiam os 387,1 km da BR-277 entre Guarapuava e Foz do Iguaçu receberam, juntos, R$ 16,42 milhões em ISSQN gerado pela Ecocataratas, empresa do grupo EcoRodovias que administra esse trecho da rodovia. Com esses recursos, as prefeituras atenderam prioritariamente as áreas da saúde e educação, contribuindo para elevar IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) destas cidades.

“Trata-se de um valor significativo para a maioria dos municípios. Durante o período da concessão, em valores atualizados, já foram repassados aos 18 municípios da nossa área de atuação R$ 242.107.164,03 em ISSQN. É uma contribuição relevante para a melhoria dos serviços públicos municipais oferecidos à população de todas essas cidades”, destaca Thiago Luiz do Nascimento, gerente de Administração do Contrato da Ecocataratas.

Para se ter a dimensão do impacto gerado por esse aporte de recursos nos cofres públicos municipais, o valor total de ISSQN repassado até hoje pela Ecocataratas seria suficiente para mudar a vida de pelo menos 2,2 mil famílias carentes que ainda vivem em moradias improvisadas, de favor ou de aluguel, diminuindo em muito o déficit habitacional na região.

A Ecocataratas repassa o ISSQN aos 18 municípios limítrofes ao trecho da sua concessão. São eles: Guarapuava, Candói, Cantagalo, Virmond, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, Campo Bonito, Ibema, Catanduvas, Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

ISSQN repassado em 2018 em R$ aos municípios:

– Foz do Iguaçu – R$ 552.189,34

– Santa Terezinha do Itaipu – R$ 533.373,96

– São Miguel do Iguaçu – R$ 1.045.187,65

– Medianeira – R$ 801.087,81

– Matelândia – R$ 621.647,98

– Céu Azul – R$ 1.448.653,70

– Santa Teresa do Oeste – R$ 451.968,74

– Cascavel – R$ 2.119.826,70

– Catanduvas – R$ 368.046,18

– Ibema – R$ 494.372,90

– Campo Bonito – R$ 41.076,59

– Guaraniaçu – R$ 1.641.420,46

– Nova Laranjeiras – R$ 1.059.776,01

– Laranjeiras do Sul – R$ 1.174.790,48

– Virmond – R$ 575.072,21

– Cantagalo – R$ 571.786,14

– Candói – R$ 1.409.748,49

– Guarapuava – R$ 1.515.316,06

(Com Portal Cidade)