Ecoaventura no Rio Iguaçu é nova atração em Foz

Além de apreciar belas paisagens naturais, Foz do Iguaçu também é um dos destinos preferidos para viajantes que gostam de uma boa aventura. Para atender esse público, que além de se aventurar têm uma imersão em meio à natureza, um grupo local desenvolveu o Aguaray Eco Esportes.

O Aguaray é um passeio que opera no destino, que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, e oferece trilhas, remadas até cachoeiras pelo rio Iguaçu e uma bela vista para o lado Argentino, que nas margens do Rio Iguaçu é rico em mata.

Ao chegar ao ponto de partida, anexo ao hotel Canzi (Avenida das Cataratas) os turistas são recebidos pelos guias e professores que passarão todas as regras para o passeio da trilha. Em seguida é feito o percurso da trilha de 1,5km repleto de informações sobre a história do local e o público pode apreciar algumas árvores históricas. Durante o passeio na trilha ainda é possível se deparar com macacos, tucanos e outros animais que vivem no local.

No fim do contato com a mata, é a vez dos aventureiros escolherem um stand up paddle ou um caic para remar no rio Iguaçu, com destino a uma cachoeira.

De acordo com o biólogo e responsável técnico pelo Aguaray Eco Esportes, Evaldo Pereira Garcia, é uma imersão total no meio natural, pois o visitante tem contato direto com a natureza. “Ele vai poder verificar sobre o bioma, tirar dúvidas sobre animais que aparecem na trilha, e essa época, de primavera é uma época de reprodução da maioria deles, além do contato direto com rio, água, cachoeira. Uma imersão total no mundo natural”, destaca.

O passeio opera de segunda à segunda com quatro saídas ao dia, pela manhã as 9h e 10h e a tarde as 14h e 15h.

É possível fazer a reserva nas agências de turismo de Foz do Iguaçu em hostels, e pelo e-mail contato@aguaray.com.br é possível agendar grupos. Morador de Foz do Iguaçu paga R$ 75 por pessoa (correspondente à meia entrada) e turistas R$ 150.