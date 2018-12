É PRECISO FORTALECER O TURISMO

Neuso Rafagnin é presidente do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu)

O turismo de Foz do Iguaçu tem muito a comemorar em 2018. Registramos recordes de visitação nos atrativos, novos empreendimentos, além de expansão de emprego e renda no setor. Essas conquistas renovam as energias para reivindicar mais melhorias no setor em prol do desenvolvimento socioeconômico iguaçuense.

Desde a posse da atual diretoria, em fevereiro, o Sindhotéis tem realizado uma série de atividades visando ao fortalecimento do turismo. Isso sem deixar de cumprir o seu papel de defender os interesses da hotelaria e da gastronomia perante o poder público e as instituições ligadas à indústria do turismo.

Além da defesa da categoria, temos priorizado ações para destravar a infraestrutura de Foz. Afinal precisamos urgentemente resolver gargalos nos acessos ao Destino Iguaçu, como duplicação da BR-277 e Rodovia das Cataratas, construção da Perimetral Leste, ampliação do aeroporto, bem como aperfeiçoar o fluxo nas fronteiras com Paraguai e Argentina.

Nesse sentido, saudamos a assinatura da autorização para a construção de duas pontes com recursos da Itaipu Binacional pelo presidente do Brasil, Michel Temer, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez; bem como o início da construção do viaduto na Costa e Silva. É preciso, entretanto, acompanhar de perto o ritmo da obra para que não haja atrasos no cronograma. Além disso, precisamos de pelo menos mais dois viadutos na rodovia (entrada da cidade e Jardim Jupira). Também se faz necessário colocar em prática os investimentos anunciados pelo Ministério dos Transportes e Itaipu Binacional em infraestrutura.

Uma importante conquista do turismo é a modernização da lei dos eventos, que simplificou os procedimentos para obtenção de alvará. O Sindhotéis colaborou de forma decisiva na redação do novo decreto, ciente de que ainda precisamos de mudanças mais significativas para tornar o destino ainda mais competitivo.

Em 2018 também trabalhamos muito na gestão do Centro de Capacitação, cuja coordenação é feita inteiramente pelo sindicato desde o começo do ano. Nesse sentido ampliamos a oferta de cursos de curta e longa duração, palestras, seminários, workshops, ente outras atividades de qualificação.

Neste breve balanço, destacamos ainda a atuação da entidade na cobrança por mais rapidez na emissão de licenças ambientais; no pedido de formalização de hotéis, pousadas e hostels irregulares; na criação de grupos setoriais; bem como na atualização de produtos e serviços oferecidos aos associados.

Para efetivar todas essas ações, a diretoria e equipe técnica têm intensificado a participação em diferentes espaços municipais, estaduais e nacionais de representação do setor. Com esse objetivo, integramos a diretoria da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. É o reconhecimento nacional do Destino Iguaçu.

Em 2019 continuaremos juntos, renovados de esperança com o novo governo federal e estadual, bem como na ampliação da nossa representatividade política em Curitiba e Brasília com os mandatos dos deputados Giacobo, Vermelho e Soldado Fruet. Juntos, buscaremos conquistas históricas para o Destino Iguaçu.

