É Hoje: AUDIÊNCIA DA CPI DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DO GRANDE MORUMBI

Nesta quarta-feira (28-06), as 18:30h na Associação dos Moradores do 1º de Maio, acontecerá uma Audiência Regional da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

CPI do Transporte é presidida pelo vereador Dr. Brito

A CPI é presidida pelo vereador Dr. Brito, tem o vereador Jeferson Brayner como integrante e a relatoria do vereador João Miranda. Assista o vídeo/convite para a Audiência Pública.

A Audiência servirá para receber as críticas e sugestões da população da Região do Morumbi, sobre o Transporte Coletivo da cidade. O término do evento está programado para as 21h.

Assista o Vídeo/Convite da CPI do Transporte:

TRANSPORTE COLETIVO EM FOZ DEVE PARAR NESTA SEXTA – Os usuários do serviço de transporte público de Foz do Iguaçu devem se programar diante a paralisação de motoristas e cobradores a ser realizada nesta sexta-feira (29).

A informação foi confirmada na manhã de ontem (27) pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Foz do Iguaçu, Dilto Vitorassi. Além de integrar o ato nacional convocado por diversas centrais sindicais e movimentos populares de todo o país em protesto contra as reformas capitaneadas pelo presidente Michel Temer (PMDB), a paralisação do transporte no município é reforçada devido à pauta de reivindicações dos trabalhadores referente à própria data base da categoria.

Motoristas e cobradores cobram reajuste salarial e o fim da jornada fracionada de trabalho. De acordo com Vitorassi, a paralisação de sexta-feira poderá ser a primeira de outras a serem convocadas.

“Esta paralisação já foi aprovada em assembleia. Trata-se de nossa adesão ao movimento que é nacional. Entretanto, paralelo a isso temos nossa pauta de luta e estamos mobilizados para prosseguirmos em busca do que os trabalhadores defendem. Novas paralisações a partir de segunda-feira (03) poderão ocorrer. Dependerá dos empresários”, informou Vitorassi.

Nenhum representante do Consórcio Sorriso, grupo de empresas que detém a concessão do transporte na cidade, foi localizado para comentar a situação. Segundo o sindicalista, a categoria negocia sua data base que já está vencida desde 1º de junho deste ano.

(Com Foto/Vídeo: O IGUASSU & Gazeta Diário – Bruno Soares)