DUAS SEMANAS APÓS MASSACRE, POLÍCIA DIZ TER TOMADO O CONTROLE EM ALCAÇUZ

Uma bandeira negra foi hasteada na penitenciária de Alcaçuz, na grande Natal, na manhã desta sexta-feira. Quase quinze dias após o início de um confronto entre organizações criminosas dentro do maior presídio do Rio Grande do Norte, agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária entraram no local e hastearam o símbolo do que deve representar alguma trégua no local. Ao lado da bandeira com um raio branco sobre o pano preto foram erguidas as do Brasil e do Estado potiguar. As das facções, que estavam até então hasteadas no local, foram retiradas.