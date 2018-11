DUAS PESSOAS SÃO ESFAQUEADAS NA SEDE DA SONY MUSIC EM LONDRES

A polícia britânica entrou nesta sexta-feira na sede da Sony Music em Londres depois que duas pessoas foram esfaqueadas no que, segundo a empresa, foi uma briga violenta entre dois funcionários.

Os funcionários da gravadora foram retirados do edifício, onde também fica o grupo Warner Music.

“Dois membros da equipe de catering iniciaram uma briga violenta”, afirmou a Sony Music em um comunicado.

“Dois homens foram encontrados com ferimentos de arma branca. Ambos foram detidos no local por supostos ataques corporais graves”, informou a polícia londrina.

“Os dois foram levados para o hospital. Os ferimentos não representam perigo para suas vidas”, completa o comunicado, que também afirma que o incidente não é considerado um ato terrorista.

Maria Afolabi, 25 anos, analista financeira na Warner, afirmou que os funcionáriso foram informados sobre um problema pelo alarma de combate a incêndio.

Ao sair do prédio ela viu um funcionário da Sony chorando e a polícia entrando no local.

A agência de notícias Press Association citou uma fonte da Sony, não identificada, que afirmou que dois funcionários de uma empresa de catering “corriam por todos os lados, em perseguição e esfaqueando um ao outro”.

A sede da Sony Music em Londres fica em uma área comercial movimentada do bairro de Kensington e diante do prédio do jornal Daily Mail.