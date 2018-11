DUAS PESSOAS PULAM GRADE DE PROTEÇÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU PARA PEGAR MOEDAS JOGADAS POR TURISTAS, DIZ CONCESSIONÁRIA

Caso ocorreu neste domingo (11), quando Parque Nacional do Iguaçu comemorava eleição da atração como maravilha mundial da natureza. Entrada para moradores da região foi gratuita durante todo o dia

Duas pessoas pularam a grade de proteção de uma passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, neste domingo (11), para juntar moedas jogadas na água por turistas, segundo a concessionária Parque Nacional do Iguaçu.

A Polícia Ambiental, que fica dentro da unidade, foi acionada para retirar as pessoas da água. A administração do parque informou que vai apurar o fato e tomar as providências necessárias, e ressaltou que a área é perigosa e que as moedas são jogadas indevidamente na água.

Montanhistas recolhem R$ 1 mil em moedas das Cataratas do Iguaçu; ambientalistas alertam para danos ambientais

Neste domingo, em comemoração aos sete anos da eleição do atrativo turístico como uma das 7 Novas Maravilhas Mundiais da Natureza, uma campanha incentivou a divulgação do parque nas redes sociais usando a hashtag #CataratasDay2018 nas fotos e vídeos postados pelos visitantes.

Além disso, moradores de Foz do Iguaçu e de outros 13 municípios da região não pagaram ingresso para visitar as Cataratas, mediante comprovação de residência.

Para contribuir com a campanha, a Prefeitura de Foz do Iguaçu disponibilizou ônibus em várias regiões de Foz, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apoiou uma ação com um grupo de ciclistas – só neste domingo, foram 400 ciclistas da região visitando o parque.

De acordo com a administração, o Cataratas Day teve recorde de participação neste ano. Foram mais de 9 mil moradores da região e outros 6,2 mil turistas visitando as Cataratas neste domingo, totalizando 15,3 mil pessoas. A média de visitantes aos domingos é de 5 mil pessoas.

Fora o episódio das pessoas que pularam na água, o dia não registrou outras ocorrências, ainda conforme a concessionária.

(Com G1)