DUAS PESSOAS MORREM APÓS CARRO CAIR DE PONTE NA PR-495, ENTRE MISSAL E MEDIANEIRA

Acidente aconteceu no domingo (31), sobre a ponte do Rio Ocoí. Outras duas pessoas, de 9 e de 14 anos, ficaram feridas.

Duas pessoas morreram após o carro em que elas estavam cair de uma ponte na PR-495, entre Missal e Medianeira, no oeste do Paraná, por volta das 18h30 de domingo (31). Outros dois ocupantes do veículo, de 9 e de 14 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é de que o motorista, de 39 anos, tenha perdido o controle do carro e caído da ponte, que fica sobre o Rio Ocoí.

Quando os bombeiros chegaram ao local para o resgate, o motorista já estava morto dentro do veículo. A passageira, de 30 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu pouco depois de chegar ao Hospital Nossa Senhora da Luz, em Medianeira.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu, também no oeste do estado.

(Com G1)