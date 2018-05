DUAS MULHERES SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE MOTORISTA DA UBER SÃO PRESAS NO PARANÁ

Duas mulheres suspeitas de envolvimento na morte de um motorista da Uber, encontrado morto em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, foram presas, de acordo com a Polícia Civil. O mandado de prisão contra elas é preventivo, ou seja, por tempo indeterminado.

Um dos motoristas, que tinha 39 anos, morreu no local. O outro não se feriu.

Em alta velocidade, o automóvel bateu na mureta que divide a rodovia, colidindo com dois carros que estavam no sentido contrário.

À noite, o carro de Ricardo se envolveu em um acidente, que causou uma morte, na Linha Verde de Curitiba. Os ocupantes do veículo fugiram.

O corpo de Ricardo Habitzreuter (foto ao lado) foi encontrado às margens da Represa do Passaúna, na manhã do dia 24 de abril.

As mulheres, de 28 e 30 anos, estão presas na Delegacia de Araucária. Conforme a polícia, o caso é investigado como latrocínio, que é roubo seguido de morte.

As prisões foram efetuadas entre sexta-feira (27) e sábado (28), e divulgadas pela polícia nesta terça (1º). A Polícia Civil não informou onde as suspeitas foram detidas.

De acordo com testemunhas, dois homens e duas mulheres estavam no automóvel roubado. Mesmo com o capotamento, conseguiram fugir.