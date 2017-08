DOUGLAS FABRÍCIO DISCUTE RETOMADA DE OBRAS NO CAT´S COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DE FOZ

O secretário de Turismo e Esporte do Governo do Paraná, deputado licenciado Douglas Fabrício, recebeu em seu gabinete na SEET (Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná) a visita de Gilmar Piolla, Secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu. Ele veio a Curitiba para receber informações sobre a retomada das obras dos CATs – Centro de Atendimento ao Turismo, em Foz, para tratar sobre o Centro de Eventos e Convenções da cidade e de outros temas importantes relacionados ao Turismo.

Participaram do encontro a Diretora Administrativa e Financeira da Paraná Turismo, Marilda Keller, Carina Budiank Dias, Chefe do GOS (Grupo Orçamentário Setorial) e o jornalista Paulo Mosimann – Assessor de Imprensa da Paraná Turismo.

Douglas Fabrício comentou na oportunidade sobre a retomada das obras dos CATS, em Foz. “São projetos que nós temos com o município de Foz do Iguaçu. O CAT – Centro de Atendimento ao Turismo, é uma parceria dos governos federal e estadual com os municípios. Tivemos problemas com a empreiteira, que acabou paralisando e não continuou a cronograma previsto”, explicou o secretário.

Ele assegurou, todavia, as obras serão efetuadas tão logo concluído o novo processo de licitação. “Nós vamos retomar as obras. Para tal haverá uma nova licitação e esperamos que até o final desse ano já possamos inaugurá-las, a pedido e por determinação do Governador Beto Richa”.

O secretário de Esporte e Turismo comentou sobre a primeira visita de Gilmar Piolla, após ter assumido no governo do prefeito Chico Brasileiro o cargo de secretário de Turismo em Foz do Iguaçu.

“O Piolla, veio aqui pra tratar de diversos assuntos e um deles é em relação ao CATs. Nós conversamos com o Governador Beto Richa e com o Valdir Rossoni, Chefe da Casa Civil. O que nós queremos é concluir essas obras o mais rápido possível. Esperamos que no final do ano possamos inaugurá-las. Faço questão de estar presente lá em Foz nesta ocasião”, observou Douglas Fabrício.

Otimismo

Antes de deixar o gabinete do secretário Douglas, Gilmar Piolla comentou sobre a reunião. Ele saiu satisfeito do encontro e certo de que o assunto está definitivamente bem encaminhado. “Agradecemos em nome de Foz e do nosso prefeito Chico Brasileiro todo o empenho e a acolhida do secretário Douglas Fabrício e de sua equipe. A determinação do Douglas e sua forte atuação junto às esferas do primeiro escalão já encaminharam positivamente a questão da retomada das obras dos CATs. Elas são fundamentais em nossos projetos para o Turismo da cidade. Agora só nos resta aguardar e acompanhar de perto o novo processo de licitação”, comemorou Piolla.

Sobre o Centro de Convenções, o secretário de Foz explicou a sua ideia. “Nós vamos refazer a licitação e com muitas alterações em sua essência. Somos parceiros da Paraná Turismo e o objetivo será direcionar para que a iniciativa privada assuma as obras com uma gama de novidades que serão importantes para todo o segmento do turismo”, anunciou Gilmar Piolla.

Com PMFI