Doria e Richa filiam Phelipe Mansur no PSDB

À convite do prefeito de São Paulo, João Dória e com o apoio do governador do Paraná, Beto Richa, o empresário Phelipe Mansur assinou a ficha de filiação no PSDB, em Foz do Iguaçu. Além de Richa e Doria, a filiação durante o encontro da Lide, a filiação reuniu várias lideranças nacionais e estaduais da legenda, entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

Mansur agradeceu ao prefeito de São Paulo pela gravação do vídeo em apoio à sua candidatura à prefeitura de Foz do Iguaçu, durante a campanha, e ao apoio do governador do Paraná no projeto de futuro para Foz, dele e da sua equipe. “Agradeço ao prefeito de São Paulo, João Doria, pelo vídeo gravado para a nossa campanha, que motivou e movimentou toda a nossa militância, e também ao governador Beto Richa que viu, desde a nossa primeira conversa, uma esperança pra Foz. Nosso projeto não parou, pelo contrário, está apenas começando”, assegura Phelipe.

Sobre o ingresso ao PSDB, Mansur disse estar “muito honrado de entrar para as fileiras do partido em Foz e no Paraná”, e agradeceu ao presidente do partido, Ademar Traiano pela confiança. Mansur reforçou que o que o PSDB está fazendo, não é a política antiga, que levou o país para o buraco. “É a política, como muito bem falou o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, da esperança e da coragem, para mudarmos o que está acontecendo em nosso país”, destaca Phelipe.

O governador Beto Richa destacou a importância da composição do jovem político aos quadros do PSDB. “O PSDB se orgulha da presença do Phelipe Mansur de agora em diante, que com as suas qualidades já demonstradas nesta campanha eleitoral e, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, conseguiu ter um bom desempenho, graças à visão empreendedora de um futuro melhor pra Foz, e com a ajuda da equipe de pessoas dedicadas e que confiaram em suas propostas”, disse Richa.

Em apoio a Mansur, o prefeito de São Paulo, João Doria, disse que o empresário tem um caminho político muito promissor. “Phelipe, você tem uma trajetória brilhante que você já começou. E faça o que você tem que fazer. Sob a bandeira do PSDB, que é um partido que valoriza a ética, a eficiência, o trabalho e a determinação, não tenha medo de falar a verdade, pois os jovens falam a verdade, e faça sempre o que seu coração determinar”, disse.

Doria ressaltou ainda que o comportamento político e empresarial de Mansur o fará avançar politicamente. “Tenho certeza que a sua trajetória, ou no campo executivo ou legislativo, é de uma nova liderança, não só em Foz do Iguaçu, não só nesta região, mas no estado do Paraná e no plano nacional”.