DONALD TRUMP: “O ‘BREXIT’ SERÁ UMA MARAVILHA”

O presidente Donald Trump, que há uma semana foi empossado com um discurso nacionalista, elogiou na sexta-feira a saída do Reino Unido da União Europeia. “O Brexit será maravilhoso para seu país”, disse à primeira-ministra britânica, Theresa May, em uma conferência de imprensa conjunta na Casa Branca. Trump vê um paralelo entre o Brexit — um referendo no qual, em junho de 2016, os britânicos votaram por sair da UE — e sua vitória nas eleições de novembro. “Terão sua própria identidade, terão as pessoas que quiserem no seu país e poderão fazer acordos comerciais sem ter ninguém para controlá-los”, previu.

Ao justificar seus elogios ao Brexit, Trump recordou as dificuldades que teve uma vez no passado ao tratar com a burocracia da UE, organização à qual se referiu como “o consórcio”. Com a saída do clube europeu, o Reino Unido recupera “o direito à autodeterminação”, disse.

Era a primeira conferência de imprensa após uma semana de atividade frenética, e em muitos momentos caótica, na Casa Branca. May era a primeira líder estrangeira a visitar o novo presidente dos Estados Unidos. Os dois falaram sobre a mitificada “relação especial”. Hoje é uma relação incômoda. E isso, apesar da fascinação de Trump com o Brexit, e apesar de que o Reino Unido pode encontrar nos EUA de Trump uma muleta útil — na forma de um tratado comercial bilateral, por exemplo — quando sair da UE.