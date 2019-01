DONALD TRUMP CHAMA DE INTELIG~ENCIA DOS EUA DE ‘PASSIVOS E INGÊNUOS’ EM RELAÇÃO AO IRÃ

Presidente dos EUA não gostou das declarações de líderes da espionagem norte-americana sobre os programas nucleares de Irã e Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quarta-feira (30) os chefes da inteligência norte-americana de “extremamente passivos e ingênuos” em relação ao Irã e rejeitou a avaliação deles sobre a ameaça representada pela Coreia do Norte. Um dia antes, eles contradisseram as posições do presidente durante depoimento ao Congresso.

Líderes da inteligência e espionagem dos EUA disseram a um comitê do Senado na terça-feira que a Coreia do Norte permanece representando uma ameaça nuclear. Além disso, eles disseram que o Irã não está trabalhando para desenvolver uma bomba nuclear. Ambas as conclusões contrastam fortemente com a opinião de Trump sobre os dois países.

“As pessoas da inteligência parecem ser extremamente passivas e ingênuas quando se trata dos perigos do Irã. Eles estão errados”, disse Trump em publicação no Twitter.

Trump citou lançamentos de foguetes por parte do Irã e disse que Teerã está “chegando muito perto do limite”. “Talvez a inteligência deva voltar para a escola”, disse Trump.

Trump e o Irã No ano passado, Trump retirou Washington de um acordo nuclear internacional com o Irã, implementado durante o governo de seu predecessor democrata Barack Obama, dizendo que Teerã “não estava cumprindo o espírito” do acordo. O presidente impôs novamente sanções contra o país asiático. Sob o acordo de 2015, potências mundiais suspenderam as sanções contra Teerã. Em troca, o Irã concordou em reduzir suas atividades nucleares, aumentando o tempo que precisaria para produzir uma bomba atômica, se assim desejasse. As autoridades da inteligência norte-americana disseram ao comitê do Senado que o Irã não está desenvolvendo armas nucleares em violação ao acordo, apesar de Teerã ter ameaçado reverter alguns compromissos depois que Trump deixou o tratado. (Com G1)