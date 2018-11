DÓLAR TEM MAIOR ALTA DIÁRIA EM MAIS DE DOIS MESES E FECHA ACIMA DE R$ 3,82

Mercado reagiu a declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e seu vice, Hamilton Mourão

O dólar ampliou a alta ante o real e voltou aos níveis pré-eleição, em meio ao mal-estar provocado pela declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro de que dificilmente será aprovada alguma proposta relacionada à reforma da Previdência este ano e também com a aversão ao risco no exterior.

A moeda americana à vista fechou com avanço de 1,78%, a R$ 3,8268, maior cotação desde 5 de outubro e a maior valorização diária desde 3 de setembro. O aumento da aversão ao risco tanto aqui quanto lá fora também impôs perdas ao Ibovespa, que terminou em baixa de 0,71%, aos 84.914,11 pontos, com destaque para o recuo acima de 4% dos papéis da Petrobrás.

(Com Estadão)