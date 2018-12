DÓLAR FECHA 2018 COM ALTA DE 17% SOBRE O REAL, A R$ 3,876

Começou o ano em R$ 3,12; No pico, atingiu R$ 4,20; Incerteza eleitoral pesou

O dólar fechou o último pregão do ano em queda de 0,47%, a R$ 3,876. No ano, entretanto, acumulou alta de 17% frente ao real.

No final de 2017, a moeda estava cotada a R$ 3,312. Incertezas internas e externas pressionaram o real ao longo do ano e levaram à valorização da divisa norte-americana.

O 1º pico de desvalorização do real em 2018 foi registrado nos meses de maio e junho. O auge foi atingido em 13 de setembro, durante o processo eleitoral, quando o dólar chegou a R$ 4,196.

Nesse período, houve uma escalada dos temores em relação ao processo eleitoral, além de uma piora no cenário para economias emergentes, como o Brasil.

Durante a campanha eleitoral, de agosto a outubro, pesaram, principalmente, as dúvidas causadas pelo processo eleitoral, com o enfraquecimento do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e forte polarização entre os candidatos do PSL, Jair Bolsonaro, e do PT, Fernando Haddad.

Na avaliação dos investidores, estava em jogo nas eleições a continuidade da agenda de reformas econômicas, como a da Previdência e a tributária.

O cenário internacional também não deu alívio neste ano. Nesse sentido, influenciou a desvalorização do real o aumento da taxa básica de juros em economias avançadas, principalmente nos EUA, e as tensões comerciais causadas pelos conflitos entre China e EUA.

Para 2019, investidores estão de olho na condução da agenda de reformas pelo novo governo. Está no radar, principalmente, a aprovação do projeto de reforma da Previdência, considerado essencial para o equilíbrio das contas públicas e retomada do crescimento da economia.

Seguem atentos também às movimentações no comércio global e aos movimentos do Fed (Federal Reserve) –Banco Central norte-americano–, que sinalizou que podem ser duas altas dos juros em 2019 e não mais 3 como esperado.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central no Boletim Focus esperam que a moeda feche 2019 a R$ 3,80.

IBOVESPA

O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o último pregão do ano aos 87.887 pontos, com alta acumulada de 15%.

A Bolsa de valores seguiu trajetória parecida do dólar ao longo do ano. Nos 5 primeiros meses de 2018, o índice rondou os 85.000 pontos, mas chegou a despencar para os 70.000 pontos durante a greve dos caminhoneiros. Nos meses seguintes, o indicador recuperou-se, chegando a fechar no nível recorde de 89.820 pontos em 3 de dezembro.

(Com Poder360)