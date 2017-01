DOIS PRESOS MORREM E 4 SÃO RECAPTURADOS APÓS FUGA DE 28 DE PRESÍDIO NO PARANÁ

Ao menos 28 presos fugiram após a explosão de um muro do Complexo Penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, neste domingo (15). Houve troca de tiros entre fugitivos e policiais na sequência da explosão. A fuga teve o apoio de 15 homens “fortemente armados”, segundo a secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná.

Quatro presos que conseguiram escapar do presídio foram recapturados. Eles foram encontrados em um haras na cidade de Quatro Barras, onde fizeram uma família refém. Eles se renderam após a chegada do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Com eles, foram apreendidos três fuzis 762 e duas pistolas. As armas apreendidas e os quatro presos foram encaminhados para o Cope (Centro de Operações Policiais Especiais).

Os mortos foram encontrados durante uma varredura na área externa do presídio. Com eles, havia uma metralhadora Uzi 9 mm e uma bolsa com aproximadamente 300 cartuchos calibre 5,56 e um colete balístico. Os policiais encontraram ainda uma barraca, com alimentos e bebidas, que teria sido usada pelo grupo que deu cobertura para a fuga.

Os corpos dos dois presos mortos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

Segundo a secretaria, a situação já está controlada na unidade prisional e será feita uma contagem geral na unidade prisional, com o apoio do Pelotão de Choque da Polícia Militar.

Planejamento

Em nota, o secretário Wagner Mesquita, a fuga foi uma “ação orquestrada há muitos dias”. “Apesar disso, a Polícia Militar e o SOE (Setor de Operações Especiais) deram uma resposta imediata e eficaz evitando uma fuga em massa”, disse.

Por volta das 3h deste domingo (15), presos da CCP (Casa de Custódia de Piraquara) iniciaram um tumulto para chamar a atenção dos agentes penitenciários. Essa ação teria servido como distração para que os detentos da PEP1 (Penitenciária Estadual de Piraquara 1) conseguissem explodir um trecho da muralha do complexo prisional.

Estrondos foram ouvidos às 5h30. No local em que aconteceu a explosão, havia um buraco na muralha, por onde os presos tentavam fugir. “Do lado externo da penitenciária, um grupo de aproximadamente 15 homens fortemente armado dava cobertura”, relata a secretaria, em nota.

“Eles entraram em confronto armado com os policiais que estavam nas guaritas e com as equipes que se deslocavam para prestar apoio. A fuga de mais presos foi evitada após as forças de segurança conseguirem acessar o perímetro interno da PEP1“, diz o comunicado.

A PM (Polícia Militar) e o SOE foram acionados para atender a ocorrência, além do Cope, unidade de elite da Polícia Civil.

Segundo Mesquita, a Polícia Civil vai investigar quem são os envolvidos neste plano de fuga e as forças de segurança do Estado estão, agora, “empenhadas para recapturar os detentos que conseguiram fugir”.

Com Folha