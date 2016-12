DOIS PMS SÃO PRESOS POR SUSPEITA DE FACILITAR ASSALTOS A BANCOS NO PARANÁ

Dois policiais militares foram presos em Catanduvas, no oeste do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (26), por suspeita de envolvimento com uma quadrilha que assaltava caixas eletrônicos, de acordo com o comando da Polícia Militar (PM).

Segundo o capitão Cícero Tenório, do Comando da PM, os suspeitos passavam informações privilegiadas sobre o funcionamento do pelotão para facilitar a vida dos assaltantes.

“Eles passavam informações, passavam a posição onde estaria a equipe na viatura, para facilitar toda a ação dos arrombadores”, explicou Tenório.

O capitão também explicou que os dois policiais trabalhavam na cidade e participaram de pelo menos dois crimes com o grupo que assalta bancos.

O envolvimento dos policiais foi descoberto na madrugada desta segunda, durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária de Catanduvas. Uma equipe da PM foi atender a ocorrência e conseguiu prender um homem, que informou sobre o envolvimento dos dois policiais.

Um dos PMs já está na corporação há cinco anos e o outro é iniciante. Eles foram presos por tentativa de assalto e também devem responder por formação de quadrilha. A PM também informou que vai abrir um processo administrativo que pode levar à expulsão dos dois suspeitos.

“A Polícia Militar está tomando todas as providências, cortando na carne, porque não admite o envolvimento de policiais militares com ilícitos de qualquer natureza”, disse Tenório.

Com Folha de São Paulo