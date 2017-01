DOIS HOMENS SÃO EXECUTADOS NA ZONA RURAL DE MISSAL

Dois homens foram executados na noite desta sexta-feira (30). O crime aconteceu na área rural de Missal, divisa com Ramilândia.

A informação era de que no local havia acontecido uma série de disparos. Ao lado da casa estava o corpo de Hugo Cezar Barreiro da Cruz, 20 anos. A poucos metros outra vítima foi encontrada. Ilso Sheueerleubm 27 anos, também foi alvejado por vários tiros.

Familiares se desesperaram ao ver o jovem sem vida. Nas costas dele havia uma tatuagem com imagem de um palhaço e o número 157, artigo do Código Penal. No local também ficou uma faca cravada no chão.

A perita apontou que os dois morreram com tidos de pistola calibre .40. De acordo com a Polícia, o crime teria acontecido por causa de uma dívida envolvendo a casa.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Foz do Iguaçu. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com Massa News