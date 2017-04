DOIS ASSALTANTES SÃO MORTOS EM TROCA DE TIROS COM A PM

Dois homens suspeitos de assaltarem um casal de turistas na madrugada desta segunda-feira (17), morreram após troca de tiros com a Polícia Militar. O confronto aconteceu próximo ao Bubas, no Porto Meira, em Foz do Iguaçu.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla teria roubado uma caminhonete em um restaurante na Avenida das Cataratas, os dois tentavam fugir quando cruzaram com a viatura, não obedeceram a ordem de parada e atiraram na direção dos policiais. Os policiais militares revidaram, e os dois vieram a óbito.

O motorista foi identificado como Eder Rubens Oliveira Benitez, 34 anos. O segundo assaltante ainda não foi identificado. Os dois estavam armados. O corpo dos suspeitos foi removido pelo Instituto Médico Legal.

De acordo com as vítimas do assalto, eles teriam comprado a caminhonete a pouco menos de quatro dias em São Miguel do Iguaçu, são moradores do Rio Grande do Sul e aproveitaram a ocasião para conhecer a fronteira.