DOAÇÕES DO DIA DA BONDADE CHEGAM ÀS COMUNIDADES CARENTES

De casa em casa, a primeira-dama Rosa Maria Jeronymo, chamou os moradores de uma comunidade carente na região do Portal da Foz para entregar parte das doações arrecadadas no Dia da Bondade. Na tarde de ontem, 26, foram entregues cerca de 1300 peças, entre cobertores, calçados, lençóis e vestuário masculino, feminino e infantil.

“Priorizamos entregar diretamente para ter transparência, saber que a roupa, o cobertor, as doações chegaram nas mãos de quem mais precisa”, enfatizou Rosa, que coordenou o Dia da Bondade.

Dona Ivone Oliveira, de 70 anos, uma das pessoas que recebeu as doações ficou feliz com ação, que chegou até sua comunidade pela primeira vez. “Eu estou muito feliz. Moro com meu neto de 07 anos e vai ajudar muito. É a primeira vez que recebo as doações do dia da bondade e assim diretamente em mãos. Eu precisava de cobertas e agora que o frio está começando, vai ajudar muito”, comentou.

O pedido de ajuda à prefeitura foi feito por uma liderança religiosa da comunidade, a pastora Eliete Quintão, que convive com a situação de extrema pobreza daqueles moradores. A maioria deles possuem famílias numerosas e sobrevive de subempregos ou apenas de programas sociais, que são insuficientes para sustentar a casa. “Fizemos o pedido de ajuda e fomos atendidos, uma ajuda que vai fazer muita diferença para os moradores daqui”, afirmou Quintão.

Segundo Rosa, auxílios e doações promovidas com eventos desta forma, mesmo que paliativamente, fazem a diferença. “O Dia da Bondade consegue atender muita gente, são pessoas em situações de vulnerabilidade, que quando começa inverno não tem cobertor, não tem roupa de frio, ou seja, que estão com necessidades, e que precisam de acolhimento”, comentou.

Comunidades

As peças entregues aos moradores são o excedente das doações recebidas no dia 15, quando ocorreu o Dia da Bondade. Promovido pela TV Tarobá e pela rede Muffato de supermercados, esta edição arrecadou mais 38 mil peças, entre roupas, calçados e cobertores e três toneladas de alimento não perecível. Na ocasião, 12 entidades e 35 clubes de mães foram beneficiadas com os donativos.

Ainda há cerca de 10 mil peças para serem doadas e segundo Rosa, o vestuário será distribuído conforme a demanda e vai chegar às comunidades mais carentes. Além da comunidade do Portal da Foz, trabalhadores da Coafi – Cooperativa de Catadores de Foz do Iguaçu receberam doações de roupas e alimentos na semana passada. Outras comunidades devem ser atendidas na próxima semana.

