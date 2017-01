DO FOZ, KATIELLE AGUILERA É CONVOCADA PARA SELEÇÃO

A técnica da Seleção Brasileira Feminina adulta, Emily, convocou as atletas que participarão da primeira etapa de treinamento, de 6 a 11 de fevereiro na Granja Comary em Teresópolis RJ. Entre as 26 atletas convocadas está a ala esquerda do Foz Cataratas/Coritiba Katielle Aguilera. A iguaçuense que apesar da pouca idade é uma veterana quando o quesito é seleção brasileira, foram duas convocações pela sub-17, duas pela sub-20 e está pela seleção principal.

Além da Katilelle, a lista conta com jogadoras experientes como a lateral Maurine e a atacante Darlene, que estava na lista das 21 atletas dos Jogos Olímpicos. Há também meninas que ainda estão nas categorias de base, como a atacante Geyse, que disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2016.

Goleiras

Camila – América Mineiro

Dani – Santos

Géssica – Kindermann

Maike – Flamengo

Zagueiras

Gislaine – CBF

Calandrine – Santos

Pardal – Corinthians/Audax

Tuani – Kindermann

Laterais

Moniquinha – Rio Preto

Maurine – Santos

Katielle Aguilera – Foz Cataratas/Coritiba

Daiane – Corinthians/Audax

Meio-campo

Brena – Santos

Gabi Lira – Rio Preto

Antônia – Valinhos

Tuanny – Vila Nova

Maria – Santos

Peçanha – Corinthians/Audax

Moretti – CBF

Maglia – Corinthians/Audax

Atacantes

Patrícia – Santos

Nathane – Flamengo

Darlene – Rio Preto

Geyse – Corinthians/Audax

Byanca Brasil – Corinthians/Audax

Allana – Corinthians/Audax

