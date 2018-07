DISPONEN UNA SANCIÓN MILLONARIA CONTRA BARADEL POR NO RESPETAR LA CONCILIACIÓN

La Plata – La pulseada entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el líder del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel , es cada vez más tensa: el Ministerio de Trabajo dispuso una multimillonaria multa sobre el gremio por no acatar la conciliación obligatoria y realizar un paro de 48 horas, que termina hoy.

La multa para el Suteba no descenderá de $350 millones y podría ascender hasta 700 millones, según se terminaba de resolver al cierre de esta edición. Para aplicar las multas se utiliza la ley 26.941. El incumplimiento de la conciliación obligatoria es considerado una infracción grave por la ley, que habilita penas de entre el 50 y el 2000 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de cada trabajador adherido al sindicato. Una vez fijado el porcentaje se multiplica por la totalidad de los trabajadores que tiene el gremio.

Suteba tiene 70.000 afiliados entre los casi 300.000 docentes de esta provincia. Las multas actuales que se tramitan en el Ministerio de Trabajo son de aproximadamente un 140% del salario mínimo, vital y móvil. En el caso de los maestros podría aplicarse un promedio de $14.000 por trabajador. Esa sola cuenta daría una multa de $980 millones.

Pero en este caso el Ministerio de Trabajo adoptará un porcentaje sustancialmente inferior al 140% por ser un sindicato con tantos afiliados. Se optará por un porcentaje más cercano al mínimo, pero estará agravado por ser reincidente.

Se trata de un proceso administrativo que comenzó, pero que aún no fue notificado al gremio. Una vez que el sindicato sea notificado, seguramente apelará judicialmente la pena. Y el conflicto que hasta ahora no pudo resolver la política pasará a la Justicia.

Lo cierto es que el alto impacto que tuvo la jornada de huelga de ayer no pudo ser posible sin el aval implícito de otros gremios que firmaron para acatar la conciliación, pero que también adhirieron al paro. De otra forma, no se explica la gran cantidad de escuelas donde ayer no hubo clases con normalidad.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se informó que el acatamiento al paro estuvo en el orden del 40 por ciento. “Luego de relevar 9838 escuelas a través de 135 inspecciones distritales y 1770 inspectores areales y más de 9000 directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro del 40 por ciento, en tanto 152 servicios educativos estaban cerrados”, se informó desde la cartera que dirige Gabriel Sánchez Zinny.

Para el Suteba, la adhesión superó el 80 por ciento

El paro se sintió fuerte en las escuelas, según constató LA NACION. Durante una recorrida por establecimientos de La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui y Florencio Varela se verificó que ninguno de los establecimientos funcionaba con regularidad. La mayoría estaba totalmente de paro pese a tener las puertas abiertas para el ingreso ocasional de los docentes que en minoría asistieron a clases. La ausencia total de alumnos fue el común denominador en todos los establecimientos visitados.

Las escuelas Nuestra Señora de Mercedes e Hipólito Bouchard de Ensenada estuvieron ayer prácticamente paralizadas por completo. Tampoco hubo clases en la escuela N° 36 de La Plata, situada en 495 y 25, ni en la escuela N°4 de Berazategui.

En la escuela Gabriela Mistral, de Berisso, solo dictaban clases los segundos y cuartos grados.”El gobierno siempre quiere hacer quedar a los docentes como los malos de la película. Por eso adelanta sueldos. Pero no es real que el piso es de 20.000 pesos. Apenas se llega a los 10.000″, dijo allí una de las docentes de guardia a LA NACION.

La propuesta de aumento en torno al 16,7 por ciento más la promesa de retomar el diálogo en agosto no aquietaron el malestar entre los maestros. Hoy se espera otra jornada de huelga con movilización desde el Congreso Nacional al Ministerio de Educación promovida por el Suteba.

En tanto, desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), su jefa, Mirta Petrocini, recordó que mientras esté vigente la conciliación obligatoria el gobierno debe negociar con los docentes “sin monólogos ni imposiciones”.

Y explicó por qué su federación acató la medida que fue desconocida por el Suteba, generando así una grieta en el frente gremial: “La realidad institucional de cada organización que integra el Frente es distinta y por eso hubo distintas posiciones”.

