DIRETORES DE ESCOLA PARTICIPAM DE CURSO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Segundo módulo da capacitação acontece nesta terça-feira no Centro de Educação Ambiental, no Zoológico Bosque Guarani

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação promove nesta terça-feira (23), das 13h30 às 17h30, o segundo módulo do curso sobre Educação Ambiental na Administração Pública. A capacitação é voltada a diretores das escolas municipais e será realizada por uma equipe do Centro de Educação Ambiental (CEAI), nas dependências do Zoológico Bosque Guarani.

O curso tem como proposta sensibilizar os gestores para as questões socioambientais, promover o uso consciente de elementos naturais e reduzir gastos. Além disso, a capacitação pretende contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública, a fim de fortalecer o Programa Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P e conciliar ações e projetos realizados nas unidades escolares com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS.

No primeiro módulo, realizado em setembro, o tema foi à gestão adequada dos resíduos gerados nas unidades educativas, onde os servidores puderam pensar em práticas e sugerir mudanças na forma de consumo das instituições. Desta vez, o tema do curso será o “Uso consciente dos elementos naturais e bens públicos”.

“No encontro desta terça feira serão tratados assuntos relacionados à sustentabilidade na escola, visando promover ações que tenham como base a tríade da sustentabilidade: socialmente justo, ecologicamente equilibrado e economicamente viável e como eixo de trabalho o uso consciente dos recursos naturais e bens públicos”, explica Roseli Barquez de Assis, professora e integrante do CEAI.

O curso está estruturado em 04 módulos, com alinhamento de atividades teóricas e práticas de acordo com as temáticas trabalhadas. Em cada um dos módulos os participantes recebem materiais que apoiam a prática da educação ambiental no ambiente de trabalho.

Os próximos módulos acontecem nos dias 13 de novembro e 6 de dezembro.

