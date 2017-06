DIREÇÃO DO PROS RECEBE DISSIDENTES DO PSC E LANÇA PRÉ-CANDIDATURA A DEPUTADO EM FOZ

Presidente estadual do PROS participou do lançamento da pré-candidatura de empresário iguaçuense a deputado

Neste fim de semana passado, em que se comemorou os 103 anos de emancipação política de Foz do Iguaçu, as movimentações no meio político local não pararam. Uma dessas “movimentações” foi na tarde do sábado (10), com a apresentação do nome do empresário Carlos Osório como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS.

Carlos Osório, empresário das áreas de postos de combustíveis e de perícia contábil, foi candidato a vice-prefeito em abril deste ano, ao lado do vereador Ten. Coronel Marcos Jahnke (PTN), que disputou a prefeitura local. Osório faz parte do grupo dissidente do PSC da deputada estadual Cláudia Pereira, grupo político que “migrou” todo para o PROS.

Empresário Carlos Osório foi apresentado como pré-candidato do PROS/Foz a deputado estadual

“Meus companheiros e eu tínhamos algumas opções de partidos para nossa filiação, após nossa saída do PSC, mas pesou muito em nossa escolha, o fato do PROS ter nos apoiado em nossa candidatura majoritária em abril deste ano, honrando tudo no que se comprometeram conosco. Estamos totalmente integrados e ao dispor do nosso partido.”, comentou Osório para a Gazeta Diário.

“Somos amigos de décadas de vários integrantes da Executiva Municipal do PROS e termos a liderança estadual do deputado federal Toninho Wandscheer, também nos traz muita segurança em aceitar a indicação de nosso nome como pré-candidato a deputado estadual.”, complementou Carlos Osório, que assumiu a vice-presidência do partido localmente.

O deputado federal Toninho Wandscheer veio a Foz do Iguaçu dar posse a Executiva Municipal do PROS/Foz e receber novas lideranças filiadas ao partido

Presença Ilustre – O presidente estadual do PROS, dep. Federal Toninho Wandscheer, que também é o coordenador da bancada de parlamentares paranaenses no Congresso Nacional, veio especialmente a “Terra das Cataratas” para a receber a filiação de todos os ex-integrantes da Executiva do PSC/Foz.

“Nosso partido se oxigena ainda mais com os companheiros que passam a integrar o PROS. Sabemos que vocês, que agora se somam conosco, estão juntos por mais de 10 anos e que trarão para nosso partido essa união que muito somará para nosso crescimento e na maior participação do PROS na política de Foz do Iguaçu. Estamos extremamente contentes com a vinda de todos vocês. Aproveito para agradecer a presença aqui hoje do atuante vereador Dr. Brito, presidente do PEN e nosso amigo pessoal.”, disse Wandscheer aos novos filiados e ao vereador Luiz José de Brito (PEN), que prestigiou o evento.

Mudanças na Direção – Ademais da pré-candidatura de Carlos Osório ao Legislativo estadual e a posse dele como vice-presidente do PROS/Foz, o evento do partido na tarde do sábado passado serviu ainda para a filiações e apresentação de novos integrantes da Executiva Municipal da agremiação partidária, que continua sob a presidência do presidente do PROS/Foz, Paulo Angeli.

“É uma satisfação receber em nosso partido, esses companheiros que nos honram com a confiança depositada em nós e em nossa agremiação. Sejam bem-vindos. Temos um desafio muito grande que é a eleição de outubro de 2018 e já começamos muito bem nesse caminho, com o nome de Carlos Osório como nosso pré-candidato a deputado estadual.”, disse Paulo Angeli aos novos filiados ao PROS.

Composição – Com as filiações e mudanças da tarde do sábado, a Executiva Municipal do PROS ficou assim constituída:

-Presidente: Paulo Angeli;

– Vice-presidente: Carlos Osório;

– 1º Vice-presidente: Hamilton Luiz Machado Nunes;

– Secretário-geral: José Reis (Cazuza);

– 1º Secretário: Célio da Luz Pires;

– Tesoureiro-geral: Luiz Alberto Iantas;

– 1º Tesoureiro: Bruno de Lara;

– Secretária da Mulher: Sarita Oliveira;

– Secretária da Juventude: Diogo Vinicius Teixeira;

– Secretário de Comunicação: Toni Ferreira;

– Secretário do Multiculturalismo e Igualdade Racial: João Batista Guimarães (Formiga);

– Vogal: Sérgio Barros;

– 1º Vogal: Armando Correa Garcia Junior.

Com Gazeta Diário