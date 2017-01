DIREÇÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU VOLTA A LIBERAR CIRCULAÇÃO POR TRILHA

A direção do Parque Nacional do Iguaçu, liberou nesta quarta-feira (18) a circulação de pessoas e ciclistas pela trilha que leva às Cataratas do Iguaçu. A via havia sido interditada em dezembro de 2016 por conta de uma onça e dois filhotes vistos na área de visitação da unidade de conservação.

A decisão foi tomada na época por medida de segurança para os visitantes e funcionários e para a proteção da família de felinos.

Mesmo com a liberação, algumas regras deverão continuar a ser obedecidas. Os funcionários que precisarem usar a trilha terão que fazê-lo em dupla e caminhadas e passeios de bicicleta devem ser feitos em grupo, nunca isoladamente.

E, no caso de se deparar com alguma onça, a orientação é para que as pessoas não corram, não se agachem ou ofereçam alimentos. Também é recomendado manter-se em grupo e a uma boa distância do animal.

Estima-se que o parque concentre atualmente cerca de 20 onças.

Com G1